Минздрав РФ признал наличие дефицита лекарств против ВИЧ в регионах Минздрав выявил в регионах недостаток трех-пяти лекарственных препаратов против ВИЧ – их хватит меньше чем на месяц. Министерство здравоохранения проанализировало ситуацию с наличием лекарственных препаратов для лечения ВИЧ-инфекции в регионах и пришло к выводу, что есть дефицит нескольких препаратов. Поручение по контролю ситуации с лекарственным обеспечением было дано вице-премьером Ольгой Голодец, пишет



Поручение вице-премьера было обусловлено жалобами населения на нехватку антиретровирусных препаратов. Жалобы участились после передачи закупок медикаментов против инфекции с регионального уровня на федеральный: пациентские организации сообщали, что часть необходимых препаратов в некоторых населенных пунктах уже закончилась, а к апрелю, сроку к которому Минздрав обещает наладить федеральные поставки, ситуация станет еще хуже.



По результатам проверки Минздрав заключил, что некоторых лекарственных препаратов хватит меньше чем на месяц. «Силами Росздравнадзора мы провели проверку остатков лекарственных препаратов в субъектах. Действительно в двух десятках регионах есть дефектура [недостаток] по трем-пяти наименованиям — это объем менее месячной потребности», — рассказала РБК директор департамента по обращению лекарств и медицинских изделий Минздрава Елена Максимкина.



Минздрав начнет поставлять лекарства в субъекты только в апреле, но проблема решаема, рассказал Максимкина. У регионов есть препараты-аналоги, которыми можно заменить необходимые лекарства, другие медикаменты территориальные ведомства здравоохранения должны докупить самостоятельно. «С субъектов никто не снимал ответственность за лекарственное обеспечение своих пациентов. Кроме того, в ноябре 2016 года они получили дополнительные 2,3 млрд рублей на закупку медикаментов против ВИЧ. Все они были извещены, что Минздрав начнет поставки в апреле, а их запаса должно было хватить до конца 2016 года и еще на три месяца», — отметила глава департамента.



Помимо дополнительной закупки медикаментов регионы должны наладить обмен лекарствами, рассказала Максимкина. В конце 2016 года правительство приняло постановление, которое разрешает такую процедуру по согласованию с Минздравом. Его суть в том, что субъекты, у которых избыток какого-либо препарата, должны передать его в населенный пункт, в котором его не хватает.



Ключевые слова: Минздрав Минздрав выявил в регионах недостаток трех-пяти лекарственных препаратов против ВИЧ – их хватит меньше чем на месяц. Министерство здравоохранения проанализировало ситуацию с наличием лекарственных препаратов для лечения ВИЧ-инфекции в регионах и пришло к выводу, что есть дефицит нескольких препаратов. Поручение по контролю ситуации с лекарственным обеспечением было дано вице-премьером Ольгой Голодец, пишет РБК Поручение вице-премьера было обусловлено жалобами населения на нехватку антиретровирусных препаратов. Жалобы участились после передачи закупок медикаментов против инфекции с регионального уровня на федеральный: пациентские организации сообщали, что часть необходимых препаратов в некоторых населенных пунктах уже закончилась, а к апрелю, сроку к которому Минздрав обещает наладить федеральные поставки, ситуация станет еще хуже.По результатам проверки Минздрав заключил, что некоторых лекарственных препаратов хватит меньше чем на месяц. «Силами Росздравнадзора мы провели проверку остатков лекарственных препаратов в субъектах. Действительно в двух десятках регионах есть дефектура [недостаток] по трем-пяти наименованиям — это объем менее месячной потребности», — рассказала РБК директор департамента по обращению лекарств и медицинских изделий Минздрава Елена Максимкина.Минздрав начнет поставлять лекарства в субъекты только в апреле, но проблема решаема, рассказал Максимкина. У регионов есть препараты-аналоги, которыми можно заменить необходимые лекарства, другие медикаменты территориальные ведомства здравоохранения должны докупить самостоятельно. «С субъектов никто не снимал ответственность за лекарственное обеспечение своих пациентов. Кроме того, в ноябре 2016 года они получили дополнительные 2,3 млрд рублей на закупку медикаментов против ВИЧ. Все они были извещены, что Минздрав начнет поставки в апреле, а их запаса должно было хватить до конца 2016 года и еще на три месяца», — отметила глава департамента.Помимо дополнительной закупки медикаментов регионы должны наладить обмен лекарствами, рассказала Максимкина. В конце 2016 года правительство приняло постановление, которое разрешает такую процедуру по согласованию с Минздравом. Его суть в том, что субъекты, у которых избыток какого-либо препарата, должны передать его в населенный пункт, в котором его не хватает.Ключевые слова: ВИЧ









Последние новости



Минздрав РФ признал наличие дефицита лекарств против ВИЧ в регионах Минздрав выявил в регионах недостаток трех-пяти лекарственных препаратов против ВИЧ – их хватит меньше чем на месяц.

Новый препарат Gilead оказался аналогичен по эффективности долутегравиру в терапии ВИЧ Gilead Sciences опубликовала результаты сравнительных клинических исследований II фазы экспериментального ингибитора интегразы ВИЧ и долутегравира.

В 2015 году из-за загрязнения воздуха умерло более 4,2 млн человек Больше всего смертей, связанных с загрязнением атмосферного воздуха регистрируется в Китае и Индии: в этих странах в 2015 году умерло 2,2 млн человек из-за заболеваний, спровоцированных нездоровой окружающей средой.

Allergan покупает за 2,48 млрд долларов производителя оборудования для криолиполиза Производитель Ботокса Allergan договорился о покупке компании Zeltiq Aesthetics, выпускающей систему CoolSculpting для устранения локальных жировых отложений путем местного воздействия пониженной температурой.