Иммуноонкологический препарат зарегистрирован в России по трем показаниям Компания Бристол-Майерс Сквибб зарегистрировала в России ингибитор PD-1 для лечения неоперабельной или метастатической меланомы, местнораспространенного или метастатического немелкоклеточного рака легкого (НМРЛ) после предшествующей химиотерапии, распространенного почечно-клеточного рака (ПКР) после предшествующей системной терапии у взрослых пациентов.



Иммуноонкологический препарат компании Бристол-Майерс Сквибб является человеческим моноклональным антителом, которое блокирует взаимодействие между рецептором программируемой смерти (PD-1) и его лигандами (PD-L1 и PD-L2). PD-1 рецептор является негативным регулятором активности Т-клеток. Связывание PD-1 с лигандами PD-L1 и PD-L2, которые способны экспрессироваться клетками опухолей или иными клетками микроокружения опухолей, приводит к ингибированию пролиферации Т-клеток и секреции цитокинов. Ниволумаб потенцирует иммунный ответ посредством блокады связывания PD-1 с лигандами PD-L1 и PD-L2.



В исследованиях по всем зарегистрированным показаниям препарат продемонстрировал более высокую эффективность по сравнению со стандартной терапией в отношении общей выживаемости, выживаемости без прогрессирования и длительности ответа на терапию при благоприятном профиле безопасности.



Эффективность ингибитора PD-1 была подтверждена как в рамках многочисленных клинических исследований, так и в масштабной программе расширенного доступа, в которой профиль пациентов соответствует реальной клинической практике.

Ингибитор PD-1 компании Бристол-Майерс Сквибб одобрен более чем в 57 странах мира, включая США и страны Европейского союза. Благодаря успешному практическому опыту применения, теперь данный препарат зарегистрирован и в России.



Ключевые слова: Компания Бристол-Майерс Сквибб зарегистрировала в России ингибитор PD-1 для лечения неоперабельной или метастатической меланомы, местнораспространенного или метастатического немелкоклеточного рака легкого (НМРЛ) после предшествующей химиотерапии, распространенного почечно-клеточного рака (ПКР) после предшествующей системной терапии у взрослых пациентов.Иммуноонкологический препарат компании Бристол-Майерс Сквибб является человеческим моноклональным антителом, которое блокирует взаимодействие между рецептором программируемой смерти (PD-1) и его лигандами (PD-L1 и PD-L2). PD-1 рецептор является негативным регулятором активности Т-клеток. Связывание PD-1 с лигандами PD-L1 и PD-L2, которые способны экспрессироваться клетками опухолей или иными клетками микроокружения опухолей, приводит к ингибированию пролиферации Т-клеток и секреции цитокинов. Ниволумаб потенцирует иммунный ответ посредством блокады связывания PD-1 с лигандами PD-L1 и PD-L2.В исследованиях по всем зарегистрированным показаниям препарат продемонстрировал более высокую эффективность по сравнению со стандартной терапией в отношении общей выживаемости, выживаемости без прогрессирования и длительности ответа на терапию при благоприятном профиле безопасности.Эффективность ингибитора PD-1 была подтверждена как в рамках многочисленных клинических исследований, так и в масштабной программе расширенного доступа, в которой профиль пациентов соответствует реальной клинической практике.Ингибитор PD-1 компании Бристол-Майерс Сквибб одобрен более чем в 57 странах мира, включая США и страны Европейского союза. Благодаря успешному практическому опыту применения, теперь данный препарат зарегистрирован и в России.Ключевые слова: онкология









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