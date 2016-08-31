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 Главная / Новости медицины и фармации

14.02.2017 14:15

Новый препарат Gilead оказался аналогичен по эффективности долутегравиру в терапии ВИЧ

Компания Gilead Sciences представила убедительные результаты исследования нового препарата для лечения ВИЧ-инфекции биктегравира (bictegravir), обладающего аналогичным принципом действия, как и долутегравир разработки GlaxoSmithKline.

В сравнительном исследовании приняли 98 ВИЧ-инфицированных пациентов, не проходивших ранее антиретровирусную терапию. В зависимости от группы участники получали биктегравир плюс эмтрицитабин/тенофовир алафенамид или долутегравир плюс эмтрицитабин/тенофовир.

Согласно полученным результатам, супрессия ВИЧ на 24 неделе терапии была отмечена у 94% и 97% пациентов, из биктегравир-группы и долутегравир-группы, соответственно.

Авторы исследования подчеркивают, что не было зарегистрировано ни одного случая развития лекарственной устойчивости вируса к экспериметальному препарату. Также не было ни одного случая досрочного прекращения терапии из-за нарушений функции почек.

Экспериментальный биктегравир, как и долутегравир, относится к классу ингибиторов интегразы ВИЧ.

Ключевые слова: Gilead, ВИЧ


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