Новый препарат Gilead оказался аналогичен по эффективности долутегравиру в терапии ВИЧ Компания



В сравнительном исследовании приняли 98 ВИЧ-инфицированных пациентов, не проходивших ранее антиретровирусную терапию. В зависимости от группы участники получали биктегравир плюс эмтрицитабин/тенофовир алафенамид или долутегравир плюс эмтрицитабин/тенофовир.



Согласно полученным результатам, супрессия ВИЧ на 24 неделе терапии была отмечена у 94% и 97% пациентов, из биктегравир-группы и долутегравир-группы, соответственно.



Авторы исследования подчеркивают, что не было зарегистрировано ни одного случая развития лекарственной устойчивости вируса к экспериметальному препарату. Также не было ни одного случая досрочного прекращения терапии из-за нарушений функции почек.



Экспериментальный биктегравир, как и долутегравир, относится к классу ингибиторов интегразы ВИЧ.



Ключевые слова: ВИЧ Компания Gilead Sciences представила убедительные результаты исследования нового препарата для лечения ВИЧ-инфекции биктегравира (bictegravir), обладающего аналогичным принципом действия, как и долутегравир разработки GlaxoSmithKline.В сравнительном исследовании приняли 98 ВИЧ-инфицированных пациентов, не проходивших ранее антиретровирусную терапию. В зависимости от группы участники получали биктегравир плюс эмтрицитабин/тенофовир алафенамид или долутегравир плюс эмтрицитабин/тенофовир.Согласно полученным результатам, супрессия ВИЧ на 24 неделе терапии была отмечена у 94% и 97% пациентов, из биктегравир-группы и долутегравир-группы, соответственно.Авторы исследования подчеркивают, что не было зарегистрировано ни одного случая развития лекарственной устойчивости вируса к экспериметальному препарату. Также не было ни одного случая досрочного прекращения терапии из-за нарушений функции почек.Экспериментальный биктегравир, как и долутегравир, относится к классу ингибиторов интегразы ВИЧ.Ключевые слова: Gilead









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