В 2015 году из-за загрязнения воздуха умерло более 4,2 млн человек

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Главная / Новости медицины и фармации
14.02.2017 12:50
В 2015 году из-за загрязнения воздуха умерло более 4,2 млн человекАмериканский институт Health Effects Institute подсчитал, что загрязнение атмосферного воздуха привело к смерти в 2015 году 4,2 млн человек, причем на Индию и Китай приходится 2,2 млн смертей. Согласно представленным данным, загрязненный воздух является пятой среди наиболее распространенных причин смерти, пишет Reuters.
Негативному воздействию загрязненного атмосферного воздуха подвергаются около 92% населения Земли, заявили в ВОЗ. Данный фактор влияет на рост показателей заболеваемости онкологическими, сердечно-сосудистыми и хроническими респираторными заболеваниями.
В Китае и Индии регистрируется больше всего летальных исходов заболеваний, причиной которых является загрязненный воздух: в каждой стране в 2015 году было отмечено 1,1 млн смертей по данной причине. В последнее время власти Китая стали принимать меры по очищению атмосферного воздуха, однако пока в стране не признана на официальном уровне связь загрязнения воздуха и смертности.
Ранее в ВОЗ подсчитали, что из-за загрязнений воздуха и почвы, воздействия химических веществ, изменений климата и ультрафиолетового излучения возникают более 100 различных заболеваний и травм. В организации подчеркивают, что на неинфекционные заболевания (сердечно-сосудистые и респираторные заболевания, а также рак) приходится две трети всех смертей, вызванных пребыванием в нездоровой окружающей среде.
К основным источникам загрязнения воздуха относятся неэффективные виды транспорта, сжигание топлива и мусора в домохозяйствах, угольные электростанции и работа промышленных предприятий. Однако деятельность человека – не единственная причина загрязнения воздуха. Например, на него могут влиять пылевые бури, особенно в регионах, расположенных близко к пустыням.
Ключевые слова: загрязнение воздуха
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