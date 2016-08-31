В 2015 году из-за загрязнения воздуха умерло более 4,2 млн человек Американский институт Health Effects Institute подсчитал, что загрязнение атмосферного воздуха привело к смерти в 2015 году 4,2 млн человек, причем на Индию и Китай приходится 2,2 млн смертей. Согласно представленным данным, загрязненный воздух является пятой среди наиболее распространенных причин смерти, пишет



Негативному воздействию загрязненного атмосферного воздуха подвергаются около 92% населения Земли, заявили в ВОЗ. Данный фактор влияет на рост показателей заболеваемости онкологическими, сердечно-сосудистыми и хроническими респираторными заболеваниями.



В Китае и Индии регистрируется больше всего летальных исходов заболеваний, причиной которых является загрязненный воздух: в каждой стране в 2015 году было отмечено 1,1 млн смертей по данной причине. В последнее время власти Китая стали принимать меры по очищению атмосферного воздуха, однако пока в стране не признана на официальном уровне связь загрязнения воздуха и смертности.



Ранее в ВОЗ подсчитали, что из-за загрязнений воздуха и почвы, воздействия химических веществ, изменений климата и ультрафиолетового излучения возникают более 100 различных заболеваний и травм. В организации подчеркивают, что на неинфекционные заболевания (сердечно-сосудистые и респираторные заболевания, а также рак) приходится две трети всех смертей, вызванных пребыванием в нездоровой окружающей среде.



К основным источникам загрязнения воздуха относятся неэффективные виды транспорта, сжигание топлива и мусора в домохозяйствах, угольные электростанции и работа промышленных предприятий. Однако деятельность человека – не единственная причина загрязнения воздуха. Например, на него могут влиять пылевые бури, особенно в регионах, расположенных близко к пустыням.



Ключевые слова: Американский институт Health Effects Institute подсчитал, что загрязнение атмосферного воздуха привело к смерти в 2015 году 4,2 млн человек, причем на Индию и Китай приходится 2,2 млн смертей. Согласно представленным данным, загрязненный воздух является пятой среди наиболее распространенных причин смерти, пишет Reuters Негативному воздействию загрязненного атмосферного воздуха подвергаются около 92% населения Земли, заявили в ВОЗ. Данный фактор влияет на рост показателей заболеваемости онкологическими, сердечно-сосудистыми и хроническими респираторными заболеваниями.В Китае и Индии регистрируется больше всего летальных исходов заболеваний, причиной которых является загрязненный воздух: в каждой стране в 2015 году было отмечено 1,1 млн смертей по данной причине. В последнее время власти Китая стали принимать меры по очищению атмосферного воздуха, однако пока в стране не признана на официальном уровне связь загрязнения воздуха и смертности.Ранее в ВОЗ подсчитали, что из-за загрязнений воздуха и почвы, воздействия химических веществ, изменений климата и ультрафиолетового излучения возникают более 100 различных заболеваний и травм. В организации подчеркивают, что на неинфекционные заболевания (сердечно-сосудистые и респираторные заболевания, а также рак) приходится две трети всех смертей, вызванных пребыванием в нездоровой окружающей среде.К основным источникам загрязнения воздуха относятся неэффективные виды транспорта, сжигание топлива и мусора в домохозяйствах, угольные электростанции и работа промышленных предприятий. Однако деятельность человека – не единственная причина загрязнения воздуха. Например, на него могут влиять пылевые бури, особенно в регионах, расположенных близко к пустыням.Ключевые слова: загрязнение воздуха









Последние новости



В 2015 году из-за загрязнения воздуха умерло более 4,2 млн человек Больше всего смертей, связанных с загрязнением атмосферного воздуха регистрируется в Китае и Индии: в этих странах в 2015 году умерло 2,2 млн человек из-за заболеваний, спровоцированных нездоровой окружающей средой.

Allergan покупает за 2,48 млрд долларов производителя оборудования для криолиполиза Производитель Ботокса Allergan договорился о покупке компании Zeltiq Aesthetics, выпускающей систему CoolSculpting для устранения локальных жировых отложений путем местного воздействия пониженной температурой.

Алкоголизм оказался причиной соматических заболеваний у 10% россиян

Главный внештатный нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн считает целесообразным возрождение системы лечебно-трудовых профилакториев, комиссий по выявлению нетрезвых работников на крупных предприятиях, принудительную госпитализацию, а также внедрение госрегулирования спиртосодержащей продукции.

Ipsen покупает Sanofi права на ряд лекарственных средств

За 83 млн евро Ipsen приобретает у французской Sanofi права на пять лекарственных препаратов. Сделка позволит Ipsen уже в краткосрочной перспективе повысить прибыльность своего продуктового портфеля.