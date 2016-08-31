Allergan покупает за 2,48 млрд долларов производителя оборудования для криолиполиза Компания Allergan достигла соглашения по приобретению Zeltiq Aesthetics – производителя системы CoolSculpting, предназначенной для устранения локальных жировых отложений путем местного воздействия пониженной температурой, сообщает



Согласно соглашению сторон, Allergan выплатит по 56,5 долларов за каждую ценную бумагу Zeltiq, что на 14,4% больше, чем стоимость акций компании на момент закрытия биржи в пятницу, 10 февраля.



По словам представителя Allergan, система для криолиполиза успешно дополнит продуктовый портфель компании, в который также входит Ботокс - популярный препарат для нехирургической коррекции мимических морщин.



Система CoolSculpting была разработана двумя сотрудниками Гарвардского университета, которые заметили, что любящих фруктовый лед и мороженое детей худые щеки. Они выяснили, что из-за воздействия холода разрушаются жировые клетки. Созданная ими система позволяет сократить объем жировой ткани в определенных зонах в среднем на 25%. CoolSculpting была зарегистрирована Администрацией по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA).



Ключевые слова: слияния и поглощения Компания Allergan достигла соглашения по приобретению Zeltiq Aesthetics – производителя системы CoolSculpting, предназначенной для устранения локальных жировых отложений путем местного воздействия пониженной температурой, сообщает Reuters Согласно соглашению сторон, Allergan выплатит по 56,5 долларов за каждую ценную бумагу Zeltiq, что на 14,4% больше, чем стоимость акций компании на момент закрытия биржи в пятницу, 10 февраля.По словам представителя Allergan, система для криолиполиза успешно дополнит продуктовый портфель компании, в который также входит Ботокс - популярный препарат для нехирургической коррекции мимических морщин.Система CoolSculpting была разработана двумя сотрудниками Гарвардского университета, которые заметили, что любящих фруктовый лед и мороженое детей худые щеки. Они выяснили, что из-за воздействия холода разрушаются жировые клетки. Созданная ими система позволяет сократить объем жировой ткани в определенных зонах в среднем на 25%. CoolSculpting была зарегистрирована Администрацией по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA).Ключевые слова: Allergan









Последние новости



В 2015 году из-за загрязнения воздуха умерло более 4,2 млн человек Больше всего смертей, связанных с загрязнением атмосферного воздуха регистрируется в Китае и Индии: в этих странах в 2015 году умерло 2,2 млн человек из-за заболеваний, спровоцированных нездоровой окружающей средой.

Allergan покупает за 2,48 млрд долларов производителя оборудования для криолиполиза Производитель Ботокса Allergan договорился о покупке компании Zeltiq Aesthetics, выпускающей систему CoolSculpting для устранения локальных жировых отложений путем местного воздействия пониженной температурой.

Алкоголизм оказался причиной соматических заболеваний у 10% россиян

Главный внештатный нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн считает целесообразным возрождение системы лечебно-трудовых профилакториев, комиссий по выявлению нетрезвых работников на крупных предприятиях, принудительную госпитализацию, а также внедрение госрегулирования спиртосодержащей продукции.

Ipsen покупает Sanofi права на ряд лекарственных средств

За 83 млн евро Ipsen приобретает у французской Sanofi права на пять лекарственных препаратов. Сделка позволит Ipsen уже в краткосрочной перспективе повысить прибыльность своего продуктового портфеля.