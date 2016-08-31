Allergan покупает за 2,48 млрд долларов производителя оборудования для криолиполиза

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Главная / Новости медицины и фармации
14.02.2017 11:38
Allergan покупает за 2,48 млрд долларов производителя оборудования для криолиполизаКомпания Allergan достигла соглашения по приобретению Zeltiq Aesthetics – производителя системы CoolSculpting, предназначенной для устранения локальных жировых отложений путем местного воздействия пониженной температурой, сообщает Reuters.
Согласно соглашению сторон, Allergan выплатит по 56,5 долларов за каждую ценную бумагу Zeltiq, что на 14,4% больше, чем стоимость акций компании на момент закрытия биржи в пятницу, 10 февраля.
По словам представителя Allergan, система для криолиполиза успешно дополнит продуктовый портфель компании, в который также входит Ботокс - популярный препарат для нехирургической коррекции мимических морщин.
Система CoolSculpting была разработана двумя сотрудниками Гарвардского университета, которые заметили, что любящих фруктовый лед и мороженое детей худые щеки. Они выяснили, что из-за воздействия холода разрушаются жировые клетки. Созданная ими система позволяет сократить объем жировой ткани в определенных зонах в среднем на 25%. CoolSculpting была зарегистрирована Администрацией по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA).
Ключевые слова: Allergan, слияния и поглощения
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