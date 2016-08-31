Алкоголизм оказался причиной соматических заболеваний у 10% россиян

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Главная / Новости медицины и фармации
14.02.2017 10:27
Алкоголизм оказался причиной соматических заболеваний у 10% россиянИз-за злоупотребления алкоголем у 10% россиян развились соматические заболевания, заявил главный внештатный нарколог Минздрава Евгений Брюн, информирует ТАСС. Он подчеркнул, что в России до 20% работающего мужского населения злоупотребляют алкоголем.
По словам Брюна, на основании информации о соматических заболеваниях могут быть подняты индивидуальные страховые выплаты в ФОМС. Нарколог считает необходимым возрождение системы лечебно-трудовых профилакториев, комиссий по выявлению нетрезвых работников на крупных предприятиях, принудительную госпитализацию, а также внедрение госрегулирования спиртосодержащей продукции.
В то же время главный внештатный специалист Минздрава по профилактической медицине Сергей Бойцов заявил, что 24% смертей мужчин и 15% смертей женщин в РФ обусловлены алкоголем.
Ключевые слова: Россия, алкоголь
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