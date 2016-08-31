Ipsen покупает Sanofi права на ряд лекарственных средств Компания Ipsen достигла договоренности с французской Sanofi о приобретении прав на пять лекарственных препаратов. Сумма сделки составит 83 млн евро (88 млн долларов), информирует Reuters.



Сделка позволит Ipsen уже в краткосрочной перспективе повысить прибыльность своего продуктового портфеля. Среди приобретаемых препаратов – обезболивающее Prontalgine (парацетамол+кодеин), противосудорожный препарат Buscopan (гиосцина бутилбромид), слабительное средство Suppositoria Glycerini и препараты для лечения кашля и гриппа Mucothiol и Mucodyne.



Sanofi вынуждена продать часть своих активов для получения разрешения европейских регуляторов



Ключевые слова: Ipsen Компания Ipsen достигла договоренности с французской Sanofi о приобретении прав на пять лекарственных препаратов. Сумма сделки составит 83 млн евро (88 млн долларов), информирует Reuters.Сделка позволит Ipsen уже в краткосрочной перспективе повысить прибыльность своего продуктового портфеля. Среди приобретаемых препаратов – обезболивающее Prontalgine (парацетамол+кодеин), противосудорожный препарат Buscopan (гиосцина бутилбромид), слабительное средство Suppositoria Glycerini и препараты для лечения кашля и гриппа Mucothiol и Mucodyne.Sanofi вынуждена продать часть своих активов для получения разрешения европейских регуляторов на проведение сделки с Boehringer Ingelheim стоимостью 22,8 млрд евро. Летом 2016 года компании достигли соглашения, в рамках которого Sanofi передаст Boehringer Ingelheim свое ветеринарное подразделение стоимостью 11,4 млрд евро в обмен на безрецептурный бизнес Boehringer Ingelheim, оцененный в 6,7 млрд евро. Также Boehringer Ingelheim обязалась выплатить Sanofi 4,7 млрд евро.Ключевые слова: Sanofi









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Ipsen покупает Sanofi права на ряд лекарственных средств

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