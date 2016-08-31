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Главная / Новости медицины и фармации
13.02.2017 16:52
Минпромторг: фармпромышленность России в 2016 году выросла на 20%В 2016 году рост фармацевтической промышленности составил 20%, сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, выступая с лекцией о развитии фармацевтической промышленности в Московском физико-техническом институте (МФТИ). Об этом сообщает АГН «Москва».
Мантуров рассказал, что с 2009 года было построено 28 новых фармацевтических заводов, восемь из них – иностранными компаниями. Он подчеркнул, что роста фармпромышленности удалось достичь в частности благодаря инвестициям в науку и профильные университеты: сегодня в разработку лекарств вовлечено более 30 вузов и институтов, более 40 подразделений академии наук.
Министр уточнил, что целый комплекс мер был разработан для поддержки отрасли, который, включает в себя софинансирование проведения доклинических и клинических исследований инновационных препаратов, софинансирование проектов по разработке импортозамещающих лекарственных средств из перечня ЖНВЛП, предоставления субсидий на организацию современных производств и техническую модернизацию фармацевтической промышленности, совершенствования нормативной базы в области фармацевтических закупок.
В 2016 году доля отечественных лекарственных препаратов по номенклатуре ЖНВЛП составила 76,8%, а к 2018 году доля ЛС российского производства в перечне ЖНВЛП должна составить 90%, подчеркнул Мантуров. «К 2020 году 50% денег от продажи лекарств должны быть от наших лекарств, а экспорт увеличиться в восемь раз по сравнению с 2010 годом», - добавил он.
Ключевые слова: Минпромторг
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