Минпромторг: фармпромышленность России в 2016 году выросла на 20% В 2016 году рост фармацевтической промышленности составил 20%, сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, выступая с лекцией о развитии фармацевтической промышленности в Московском физико-техническом институте (МФТИ). Об этом сообщает



Мантуров рассказал, что с 2009 года было построено 28 новых фармацевтических заводов, восемь из них – иностранными компаниями. Он подчеркнул, что роста фармпромышленности удалось достичь в частности благодаря инвестициям в науку и профильные университеты: сегодня в разработку лекарств вовлечено более 30 вузов и институтов, более 40 подразделений академии наук.



Министр уточнил, что целый комплекс мер был разработан для поддержки отрасли, который, включает в себя софинансирование проведения доклинических и клинических исследований инновационных препаратов, софинансирование проектов по разработке импортозамещающих лекарственных средств из перечня ЖНВЛП, предоставления субсидий на организацию современных производств и техническую модернизацию фармацевтической промышленности, совершенствования нормативной базы в области фармацевтических закупок.



В 2016 году доля отечественных лекарственных препаратов по номенклатуре ЖНВЛП составила 76,8%, а к 2018 году доля ЛС российского производства в перечне



Ключевые слова: В 2016 году рост фармацевтической промышленности составил 20%, сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, выступая с лекцией о развитии фармацевтической промышленности в Московском физико-техническом институте (МФТИ). Об этом сообщает АГН «Москва» Мантуров рассказал, что с 2009 года было построено 28 новых фармацевтических заводов, восемь из них – иностранными компаниями. Он подчеркнул, что роста фармпромышленности удалось достичь в частности благодаря инвестициям в науку и профильные университеты: сегодня в разработку лекарств вовлечено более 30 вузов и институтов, более 40 подразделений академии наук.Министр уточнил, что целый комплекс мер был разработан для поддержки отрасли, который, включает в себя софинансирование проведения доклинических и клинических исследований инновационных препаратов, софинансирование проектов по разработке импортозамещающих лекарственных средств из перечня ЖНВЛП, предоставления субсидий на организацию современных производств и техническую модернизацию фармацевтической промышленности, совершенствования нормативной базы в области фармацевтических закупок.В 2016 году доля отечественных лекарственных препаратов по номенклатуре ЖНВЛП составила 76,8%, а к 2018 году доля ЛС российского производства в перечне ЖНВЛП должна составить 90% , подчеркнул Мантуров. «К 2020 году 50% денег от продажи лекарств должны быть от наших лекарств, а экспорт увеличиться в восемь раз по сравнению с 2010 годом», - добавил он.Ключевые слова: Минпромторг









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Минпромторг: фармпромышленность России в 2016 году выросла на 20% Рост российской фармпромышленности отчасти обусловлен инвестициям в науку и профильные университеты: сегодня в разработку лекарств вовлечено более 30 вузов и институтов, более 40 подразделений академии наук, рассказал глава Минпромторга Денис Мантуров.

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