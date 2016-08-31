Seattle Genetics заплатит до 2 млрд долларов за права на противоопухолевый препарат Американская Immunomedics заключила лицензионное соглашение о передаче прав на экспериментальный сакитузумаб говитекен (sacituzumab govitecan) компании Seattle Genetics, пишет



В рамках договора по лицензированию противоопухолевого препарата Immunomedics получит до 2 млрд долларов при условии регистрации лекарственного средства по нескольким показаниям, а также роялти с продаж по всему миру. В качестве первоначального платежа, Seattle Genetics выплатить 250 млн долларов.



В настоящее время сакитузумаб говитекен проходит клинические исследования I/II фазы при участии пациентов с трижды негативным раком молочной железы и другими солидными опухолями. Ранее Администрация по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) присвоила сакитузумаб говитекену статус принципиального нового лекарственного средства (Breakthrough Therapy).



Сакитузумаб говитекен является конъюгатом моноклонального антитела с действующим веществом, специфичным к TROP-2, который экспрессируется в большинстве солидных опухолей (при рака молочной железы, легкого и мочевого пузыря).



Ключевые слова: Американская Immunomedics заключила лицензионное соглашение о передаче прав на экспериментальный сакитузумаб говитекен (sacituzumab govitecan) компании Seattle Genetics, пишет The Pharma Letter В рамках договора по лицензированию противоопухолевого препарата Immunomedics получит до 2 млрд долларов при условии регистрации лекарственного средства по нескольким показаниям, а также роялти с продаж по всему миру. В качестве первоначального платежа, Seattle Genetics выплатить 250 млн долларов.В настоящее время сакитузумаб говитекен проходит клинические исследования I/II фазы при участии пациентов с трижды негативным раком молочной железы и другими солидными опухолями. Ранее Администрация по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) присвоила сакитузумаб говитекену статус принципиального нового лекарственного средства (Breakthrough Therapy).Сакитузумаб говитекен является конъюгатом моноклонального антитела с действующим веществом, специфичным к TROP-2, который экспрессируется в большинстве солидных опухолей (при рака молочной железы, легкого и мочевого пузыря).Ключевые слова: онкология









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Seattle Genetics заплатит до 2 млрд долларов за права на противоопухолевый препарат В настоящее время сакитузумаб говитекен проходит клинические исследования I/II фазы при участии пациентов с трижды негативным раком молочной железы и другими солидными опухолями.

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