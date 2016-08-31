Через три года на рынок может выйти первый российский препарат против рассеянного склероза Разработанный российскими учеными препарат для лечения рассеянного склероза Ксемус проходит клинические исследования и уже через три года может появиться на рынке,



Заместитель директора Института биоорганической химии (ИБХ РАН) академик Александр Габибов рассказал, что российские ученые разработали специфическую терапию рассеянного склероза. «Пептидные фрагменты основного белка миелина мы предложили загружать в липосомы. Клинические испытания показывают, что это срабатывает», — пояснил Александр Габибов.



По его словам, терапия представленными в настоящее время препаратами, в частности копаксоном, стоит несколько тысяч долларов. Тогда как Ксемус будет стоить гораздо дешевле и будет включен в программу ОМС.



Александр Габибов отметил, что Ксемус ИБХ РАН разрабатывается совместно с санкт-петербургской компанией «Фармасинтез». Сейчас, по его словам, завершена первая стадия клинических испытаний.



По данным Минздрава, за 2014 год в России было зарегистрировано 67 637 людей с рассеянным склерозом. А в 2015-м число больных, вставших на учет, выросло до 72 767 человек. Выявляемость рассеянного склероза продолжила расти и в 2016 году.



Ключевые слова: российские ученые Разработанный российскими учеными препарат для лечения рассеянного склероза Ксемус проходит клинические исследования и уже через три года может появиться на рынке, пишут «Известия» Заместитель директора Института биоорганической химии (ИБХ РАН) академик Александр Габибов рассказал, что российские ученые разработали специфическую терапию рассеянного склероза. «Пептидные фрагменты основного белка миелина мы предложили загружать в липосомы. Клинические испытания показывают, что это срабатывает», — пояснил Александр Габибов.По его словам, терапия представленными в настоящее время препаратами, в частности копаксоном, стоит несколько тысяч долларов. Тогда как Ксемус будет стоить гораздо дешевле и будет включен в программу ОМС.Александр Габибов отметил, что Ксемус ИБХ РАН разрабатывается совместно с санкт-петербургской компанией «Фармасинтез». Сейчас, по его словам, завершена первая стадия клинических испытаний.По данным Минздрава, за 2014 год в России было зарегистрировано 67 637 людей с рассеянным склерозом. А в 2015-м число больных, вставших на учет, выросло до 72 767 человек. Выявляемость рассеянного склероза продолжила расти и в 2016 году.Ключевые слова: рассеянный склероз









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Через три года на рынок может выйти первый российский препарат против рассеянного склероза

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