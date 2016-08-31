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 Главная / Новости медицины и фармации

13.02.2017 12:31

Методические рекомендации по маркировке лекарств оказались не готовы

Правительство РФ отложило утверждение методических рекомендаций для маркировки лекарственных средств, поэтому производители не могут закупить необходимое оборудование, рассказал РБК источник на фармрынке.

Росздравнадзор, разрабатывающий методические рекомендации, попросил правительство об отсрочке, поскольку не согласовала проект с профильными ведомствами, в том числе с Минфином, Минпромторгом и ФНС. В пресс-службе Министерства финансов РБК подтвердили, что не утвердили документ, поскольку у ведомства есть замечания к составу и структуре информации, которую планируется кодировать в метке. Кроме того, ​последняя версия рекомендаций не позволяет принимать участие в эксперименте широкому кругу заинтересованных участников рынка, а ее терминология нуждается в доработке, указали чиновники.

В Минпромторге и ФАС рассказали, что у ведомств есть замечания к рекомендациям. Так, замечания Минпромторга касаются несоответствия рекомендаций текущему российскому законодательству.

Эксперимент идет в соответствии с графиком, заявили в пресс-службе Росздравнадзора. Разработка рекомендаций — это подготовительный период эксперимента, который продлится до марта 2017 года. Документ готовился совместно с компаниями — участницами эксперимента, поэтому производители знакомы с его содержанием, подчеркнули в службе.

Эксперимент по маркировке лекарств специальными контрольными знаками де-юре был запущен 1 февраля 2017 года. Нанесение меток на все лекарства, обращающиеся на российском рынке, а это 6 млрд упаковок в год, обойдется государству и рынку в 15 млрд рублей, рассказывал в октябре 2016 года руководитель Росздравнадзора Михаил Мурашко.

Ключевые слова: маркировка лекарств


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