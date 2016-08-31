За акции Stada предложили 3,6 млрд евро

13.02.2017 10:55
|Новости медицины портала Remedium.ru - самая актуальная информация о рынке лекарств и медицинского обеспечения
|
Вход на сайт
Вакансии
31.08.2016
КЦ "Выбор" Химик-аналитик ОКК
Поиск лекарств
|
Главная / Новости медицины и фармации
13.02.2017 10:55
За акции Stada предложили 3,6 млрд евроНемецкая компания-производитель дженериков Stada получила предложение о поглощении за 3,6 млрд евро от акционерной группы Cinven, пишет The Financial Times.
На запрос издания Stada ответила, что получила два предложения о покупке 100% акций, и одно из них действительно было сделано Cinven. В настоящее время руководство компании рассматривает различные варианты действий в сложившейся ситуации. Известно, что Cinven готова предложить за каждую акцию Stada 56 евро.
Компания Stada, основанная в Дрездене в 1895 году, давно рассматривается как возможный объект поглощения, так как является одним из последних независимых производителей дженериков и безрецептурных лекарственных препаратов.
Ключевые слова: Stada, слияния и поглощения
Последние новости
|
Мероприятия
Подписка
Подписка
Реклама
Для смартфона
Читайте новости и статьи в своем смартфоне или планшете.