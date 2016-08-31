Новости медицины портала Remedium.ru - самая актуальная информация о рынке лекарств и медицинского обеспечения

Вход на сайт

Авторизоваться
Логин:
Пароль:
Регистрация
Забыли свой пароль?

Вакансии фармкомпанийВакансии

31.08.2016

КЦ "Выбор" Специалист отдела обеспечения качества

31.08.2016

КЦ "Выбор" Менеджер по продажам лабораторного оборудования

31.08.2016

КЦ "Выбор" Химик-аналитик ОКК

Все вакансии




Поиск лекарств


 Главная / Новости медицины и фармации

13.02.2017 10:55

За акции Stada предложили 3,6 млрд евро

Немецкая компания-производитель дженериков Stada получила предложение о поглощении за 3,6 млрд евро от акционерной группы Cinven, пишет The Financial Times.

На запрос издания Stada ответила, что получила два предложения о покупке 100% акций, и одно из них действительно было сделано Cinven. В настоящее время руководство компании рассматривает различные варианты действий в сложившейся ситуации. Известно, что Cinven готова предложить за каждую акцию Stada 56 евро.

Компания Stada, основанная в Дрездене в 1895 году, давно рассматривается как возможный объект поглощения, так как является одним из последних независимых производителей дженериков и безрецептурных лекарственных препаратов.

Ключевые слова: Stada, слияния и поглощения


Последние новости

13.02.2017 10:55

За акции Stada предложили 3,6 млрд евро

Акционерная группа Cinven предложила за 100% акций немецкого производителя дженериков Stada 3,6 млрд евро, оценив каждую ценную бумагу компании в 56 евро.

13.02.2017 09:52

Порядок определения цен при госзакупках лекарств будет определять Минздрав

Правительство РФ уполномочило Минздрав определять порядок формирования максимальной стоимости контрактов при госзакупках лекарственных средств конкурентным способом, а также цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком.

10.02.2017 18:11

Моноклональное антитело компании Ablynx успешно прошло КИ II фазы в терапии ревматоидного артрита

Бельгийский разработчик лекарственных препаратов Ablynx представил позитивные результаты клинических исследований II фазы препарата для терапии ревматоидного артрита.

10.02.2017 16:17

Спрос на препараты для лечения ожирения упал на 30%

За 2016 год в России было продано около 1,6 млн упаковок ЛС против ожирения на сумму порядка 3,8 млрд рублей в ценах конечного потребления. По сравнению с 2013 годом, российских рынок данных средств упал на 30% в упаковках и на 15% в рублях.

10.02.2017 15:40

Международная группа ученых предложила план по снижению цен на лекарства

Для снижения стоимости разработки лекарственных препаратов представителям фундаментальной науки было предложено не просто продавать права на свои наработки крупным фармацевтическим корпорациям, а сотрудничать с небольшими фарпроизводствами.

Мероприятия

     2017
Пред. год | След. год →

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 1 2 3 4 5


Подписка

ONLINE

Подписка

Реклама



Для смартфона

Читайте новости и статьи в своем смартфоне или планшете.


Яндекс цитирования Яндекс.Метрика

При цитировании и использовании материалов, опубликованных на страницах сайта www.remedium.ru прямая, активная, нескриптовая, не закрытая от индексации, не запрещенная для следования работа ссылка на источник обязательна.
Использование авторского материала возможно только с разрешения редакции!!

Дизайн сайта @pixeljacks