Порядок определения цен при госзакупках лекарств будет определять Минздрав

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Главная / Новости медицины и фармации
13.02.2017 09:52
Порядок определения цен при госзакупках лекарств будет определять МинздравМинистерство здравоохранения РФ по согласованию с Минэкономразвития и ФАС уполномочено правительством РФ устанавливать порядок определения цен контракта при государственных закупках лекарственных средств. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правительственное постановление.
В документе прописано, что Минздрав будет определять порядок формирования максимальной стоимости контракта при проведении конкурентных способов закупки, а также цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком.
Правительство России по действующему по закону о контрактной системе может определить сферы деятельности, в которых при осуществлении закупок устанавливается порядок формирования цены контракта, а также федеральные органы исполнительной власти, уполномоченные устанавливать такой порядок.
Ключевые слова: Минздрав, ФАС, госзакупки лекарств
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