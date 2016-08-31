Порядок определения цен при госзакупках лекарств будет определять Минздрав

За 2016 год в России было продано около 1,6 млн упаковок ЛС против ожирения на сумму порядка 3,8 млрд рублей в ценах конечного потребления. По сравнению с 2013 годом, российских рынок данных средств упал на 30% в упаковках и на 15% в рублях.