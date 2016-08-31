Моноклональное антитело компании Ablynx успешно прошло КИ II фазы в терапии ревматоидного артрита

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Главная / Новости медицины и фармации
10.02.2017 18:11
Моноклональное антитело компании Ablynx успешно прошло КИ II фазы в терапии ревматоидного артритаБельгийский разработчик лекарственных препаратов Ablynx представил позитивные результаты клинических исследований II фазы препарата для терапии ревматоидного артрита. Результаты испытаний вобарилизумаба (vobarilizumab) были озвучены не ежегодной конференции Канадской ассоциации ревматологов, пишет The Pharma Letter.
В рамках 24-недельных международных исследованиях пациенты были рандомизированы для получения плацебо или вобарилизумаба в одной из четырех дозировок в комбинации с метотрексатом. Первичной конечной точкой КИ было улучшение состояния на 20% по критерию Американской коллегии ревматологов (ответ ACR20).
Авторы клинических исследований заявили, что полученные результаты свидетельствуют о перспективности нового лекарственного средства и необходимости проведения клинических исследования III фазы. В комп
ании добавили, что по результатам КИ II фазы вобарилизумаб подтвердил свою безопасность.
Вобарилизумаб является моноклональным антителом, специфичным к интерлейкину 6 – провоспалительному цитокину, одному из важнейших медиаторов острой фазы воспаления. Ранние исследования показали, что ACR20, ACR50 и ACR70 достигается 81%, 49% и 24% пациентов соответственно.
Ключевые слова: Ablynx, ревматоидный артрит
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