Новости медицины портала Remedium.ru - самая актуальная информация о рынке лекарств и медицинского обеспечения

Вход на сайт

Авторизоваться
Логин:
Пароль:
Регистрация
Забыли свой пароль?

Вакансии фармкомпанийВакансии

31.08.2016

КЦ "Выбор" Специалист отдела обеспечения качества

31.08.2016

КЦ "Выбор" Менеджер по продажам лабораторного оборудования

31.08.2016

КЦ "Выбор" Химик-аналитик ОКК

Все вакансии




Поиск лекарств


 Главная / Новости медицины и фармации

10.02.2017 16:17

Спрос на препараты для лечения ожирения упал на 30%

По данным розничного аудита IMS Health в 2016 году по сравнению с 2013 годом российский рынок препаратов для лечения ожирения сократился на 30% в упаковках и на 15% в рублях.

За 2016 год в России было продано около 1,6 млн упаковок ЛС против ожирения на сумму порядка 3,8 млрд рублей в ценах конечного потребления. При этом наблюдается рост среднерозничной цены от 1,8 тыс. рублей в 2013 году за упаковку до 2,3 тыс. руб. в 2016 году.

ogirenie-remedium.png

Аналитики Remedium отмечают, что структура розничных продаж в рублях ЛС против ожирения в 2016 году относительно прошлых лет практически не изменилась: 65% рынка занимают препараты на основе сибутрамина, 33% - орлистата. В натуральном выражении в 2016 году прослеживается обратное соотношение: препараты орлистата занимают 57% рынка, сибутрамина – 41%. На ЛС другого состава приходится не более 2% продаж в рублях и упаковках.

Ключевые слова: аналитика Remedium


Последние новости

10.02.2017 16:17

Спрос на препараты для лечения ожирения упал на 30%

За 2016 год в России было продано около 1,6 млн упаковок ЛС против ожирения на сумму порядка 3,8 млрд рублей в ценах конечного потребления. По сравнению с 2013 годом, российских рынок данных средств упал на 30% в упаковках и на 15% в рублях.

10.02.2017 15:40

Международная группа ученых предложила план по снижению цен на лекарства

Для снижения стоимости разработки лекарственных препаратов представителям фундаментальной науки было предложено не просто продавать права на свои наработки крупным фармацевтическим корпорациям, а сотрудничать с небольшими фарпроизводствами.

10.02.2017 13:48

Минздрав выполнил требования ФАС

ФАС РФ получила уведомление Минздрава об исполнении предупреждения антимонопольного органа и устранении признаков необоснованного препятствования деятельности фармацевтических компаний. Ранее ФАС обвинил Минздрав в избирательности при ведении реестра цен на ЖНВЛП.

10.02.2017 12:24

В США зарегистрирован первый кортикостероид для лечения мышечной дистрофии

Контрольные органы США выдали Marathon Pharmaceuticals маркетинговое разрешение на препарат дефлазакорт.

10.02.2017 10:47

«Нацимбио» предупредила о возможном дефиците вакцин для нацкалендаря прививок

Минздрав подготовил законопроект о введении посерийного государственного контроля качества выпускаемых вакцин. Введение посерийного контроля увеличит производственный период и снизит объемы выпускаемой продукции, рассказали в пресс-службе компании.

Мероприятия

     2017
Пред. год | След. год →

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 1 2 3 4 5


Подписка

ONLINE

Подписка

Реклама



Для смартфона

Читайте новости и статьи в своем смартфоне или планшете.


Яндекс цитирования Яндекс.Метрика

При цитировании и использовании материалов, опубликованных на страницах сайта www.remedium.ru прямая, активная, нескриптовая, не закрытая от индексации, не запрещенная для следования работа ссылка на источник обязательна.
Использование авторского материала возможно только с разрешения редакции!!

Дизайн сайта @pixeljacks