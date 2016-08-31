Спрос на препараты для лечения ожирения упал на 30% По данным розничного аудита IMS Health в 2016 году по сравнению с 2013 годом российский рынок препаратов для лечения ожирения сократился на 30% в упаковках и на 15% в рублях.



За 2016 год в России было продано около 1,6 млн упаковок ЛС против ожирения на сумму порядка 3,8 млрд рублей в ценах конечного потребления. При этом наблюдается рост среднерозничной цены от 1,8 тыс. рублей в 2013 году за упаковку до 2,3 тыс. руб. в 2016 году. По данным розничного аудита IMS Health в 2016 году по сравнению с 2013 годом российский рынок препаратов для лечения ожирения сократился на 30% в упаковках и на 15% в рублях.За 2016 год в России было продано около 1,6 млн упаковок ЛС против ожирения на сумму порядка 3,8 млрд рублей в ценах конечного потребления. При этом наблюдается рост среднерозничной цены от 1,8 тыс. рублей в 2013 году за упаковку до 2,3 тыс. руб. в 2016 году. Аналитики Remedium отмечают, что структура розничных продаж в рублях ЛС против ожирения в 2016 году относительно прошлых лет практически не изменилась: 65% рынка занимают препараты на основе сибутрамина, 33% - орлистата. В натуральном выражении в 2016 году прослеживается обратное соотношение: препараты орлистата занимают 57% рынка, сибутрамина – 41%. На ЛС другого состава приходится не более 2% продаж в рублях и упаковках.



Ключевые слова: Аналитики Remedium отмечают, что структура розничных продаж в рублях ЛС против ожирения в 2016 году относительно прошлых лет практически не изменилась: 65% рынка занимают препараты на основе сибутрамина, 33% - орлистата. В натуральном выражении в 2016 году прослеживается обратное соотношение: препараты орлистата занимают 57% рынка, сибутрамина – 41%. На ЛС другого состава приходится не более 2% продаж в рублях и упаковках.Ключевые слова: аналитика Remedium









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Спрос на препараты для лечения ожирения упал на 30% За 2016 год в России было продано около 1,6 млн упаковок ЛС против ожирения на сумму порядка 3,8 млрд рублей в ценах конечного потребления. По сравнению с 2013 годом, российских рынок данных средств упал на 30% в упаковках и на 15% в рублях.

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