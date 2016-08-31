Минздрав выполнил требования ФАС

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Главная / Новости медицины и фармации
10.02.2017 13:48
Минздрав выполнил требования ФАСМинистерство здравоохранения РФ исполнило предупреждение ФАС РФ и устранила признаки необоснованного препятствования осуществлению деятельности фармкомпаний, сообщается на сайте антимонопольной службы.
В январе 2017 года ФАС направила в Минздрав предупреждение о необходимости устранения признаков необоснованного препятствования осуществлению деятельности фармкомпаний. По мнению антимонопольной службы, Минздрав России действует избирательно, исполнял пункт 6(1) Правил ведения реестра цен на ЖНВЛП в части внесения изменений в реестровую запись о госрегистрации предельных отпускных цен на лекарства при изменении их комплектности, принимая разные решения по аналогичным заявлениям.
«Нарушаемая Минздравом России норма направлена на снижение избыточных административных барьеров, сокращение сроков ввода в обращение лекарственных препаратов, а также на предотвращение необоснованного роста цен на препараты, цены на которые уже были зарегистрированы», – заявил тогда начальник управления контроля социальной сферы и торговли ФАС Тимофей Нижегородцев.
Ключевые слова: ФАС, Минздрав
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