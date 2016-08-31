«Мы собираем под своим крылом все хирургические специальности»

Современный врач учится своей профессии постоянно. Академик РАН и Президент Российского общества хирургов Игорь Иванович Затевахин понимает это как никто другой. Специальная карта, на которую накапливаются баллы по системе НМО, у Игоря Ивановича, как и у его коллег из РОХ, активирована. Совсем скоро ее пополнят баллы Национального хирургического Конгресса. Мы встретились с известным врачом в самый разгар подготовки этого события.



– Игорь Иванович, Национальный хирургический Конгресс будет проходить в 2017 году впервые. Чем вызвана необходимость такого мероприятия именно сейчас?



– Всероссийские Съезды хирургов проводятся, как правило, раз в пять лет. Последний по времени Съезд хирургов проходил два года назад. Это было большое важное мероприятие. Но в наш стремительный век, когда меняется техника, инструменты, когда появляются новые возможности, профессиональное общение хирургов на крупных форумах требуется гораздо чаще, чем раз в пятилетку. Сдвигать время проведения Съезда, а уж тем более отменять его нельзя. Это традиция! И мы решили между двумя Сьездами организовать другое масштабное мероприятие - Национальный хирургический Конгресс.



– Принципиальных отличий Конгресса от Съезда не будет?



– Практически нет. Отличия будут в вопросах, которые будут подниматься, и в тех наработках, которые за промежуток времени между Съездом и Конгрессом произошли в хирургии.



– Какие секции будут работать на Конгрессе?



– Секции экстренной хирургии, гнойной хирургии… Думаю, многим будет интересно послушать доклады, касающиеся хирургического лечения аритмии сердца. Еще один новый раздел хирургии, который, конечно, найдет свое место на Конгрессе – эндоваскулярная хирургия. Напомню, давно известное стентирование коронарных сосудов – один из разделов эндоваскулярной хирургии. Будет на Конгрессе и секция торакальной, и челюстно-лицевой хирургии. Планируем также организовать секцию амбулаторной хирургии. На Конгрессе соберутся более двух тысяч человек, и каждый сможет выбрать секцию по своей специальности, по интересам.

К примеру, на секции торакальной хирургии рассмотрят проблемы реконструктивной хирургии, в частности - реконструктивной хирургии трахеи, бронхов. Конкретные вопросы будут определять специалисты. Только соответствующим ассоциированным сообществам решать, какой круг вопросов подлежит обсуждению на секции, скажем, детской хирургии или на секции сосудистой хирургии. На Конгрессе покажут себя самостоятельные, старейшие сообщества. Конечно, мне, как хирургу, интересно – что врачей сейчас интересует? Что нового происхоит в разных сферах хирургии?



– Для чего вообще необходимо ассоциированное членство в российском обществе хирургов?



– Любое объединение всегда дает определенные плоды. Одно дело – выступать от имени двухсот человек, другое дело – от имени двух тысяч специалистов. А представлять интересы двадцати тысяч человек – это совсем иной уровень ответственности. С одной стороны, мы все, хирурги, – одно огромное сообщество, а с другой стороны – под нашим крылом собраны различные хирургические специальности. Поднимать актуальные вопросы узкоспециального профиля отдельно от всего хирургического сообщества гораздо сложнее, чем может показаться. Мы же предлагаем говорить о насущном в рамках большого мероприятия. Первый хирургический Конгресс будет проходить совместно с XX Сьездом общества эндоскопических хирургов России. Но кроме РОЭХ, в Конгрессе принимают участие и другие ассоциированные с РОХ общества, за каждым из которых будет закреплена своя секция.



– Интерактивные формы работы с участниками Конгресса будете использовать?



– Безусловно. К примеру, мы планируем организовать заседание, посвященное связи хирургии и робототехники. Пригласим специалистов, работающих в этом направлении. Большой рывок вперед сейчас сделала эндоскопическая хирургия, лапароскопическая хирургия. Множество полостных операций сегодня выпоняется дистанционно, при помощи лапароскопа, высокочувствительной оптики. Такие операции, проводимые при помощи новейшей аппаратуры и инструментов, дают огромные преимущества. На Конгрессе мы планируем организовать видеотрансляцию показательных операций. Это будут своеобразные мастер-классы из операционных, демострирующие последние современные достижения хирургии.



– На смену стандартам оказания медицинской помощи приходят национальные клинические рекомендаци. Какая работа в этом направлении уже проведена РОХ?



– Грандиозная! Практически по всем вопросам экстренной хирургии уже созданы национальные клинические рекомендации. Но они не принимаются раз и навсегда, а периодически пересматриваются, дополняются, обновляются. Это огромная кропотливая работа, которая выполняется на общественных началах силами специально собранного коллектива, без оплаты. Клинические рекомендации по лечению, к примеру, острого аппендицита должна включать в себя все – от клинической картины до морфологии. Вновь созданные клинические рекомендации мы публикуем на сайте общества. К слову, наш сайт пользуется большой популярностью – у него до двух тысяч посещений в день.



Мы планируем, что некоторые клинические рекомендации будут вынесены для широкого обсуждения на отдельных секциях национального хирургического Конгресса. Но главная задача Конгресса – не в том, чтобы принять определенные клинические рекомендации, и не в том, чтобы дать конкретные указания. Для нас гораздо важнее поделиться опытом с коллегами, узнать, что произошло нового в хирургии за последнее время. Важно понять, каких результатов мы достигли, и стоит ли внедрять в практику те или иные наработки. Обмен опытом – вот в чем суть Конгресса.



Причем, эта работа идет постоянно. Мы многое обсуждаем, отфильтровывая и, спустя какое-то время, готовые рекомендации принимаем на пленумах, съездах.



– В Российском обществе хирургов апробирован пилотный вариант системы непрерывного медицинского образования. Удалось ли вписать его в общероссийскую систему НМО, которая переживает этап становления?



– Не думаю, что есть такая необходимость – вписываться. Мы в обществе хирургов по сути и создали систему НМО, дали ей жизнь. Она состоит из посещения врачами съездов, конференций, конгрессов. Одним словом, из обучения на мероприятиях общества. Каждый врач, проходя обучение по этой системе, получает баллы. Присуждение баллов фиксируется. У нас на каждом мероприятии установлены специальные терминалы, поэтому при регистрации баллы начисляются автоматически. Каждый член РОХ имеет карточку со штрих-кодом, у меня тоже есть такая. Эта система мотивирует врача учиться на протяжении всего года. Набранная сумма баллов учтывается при присуждении квалификации. Так что члены Российского общества хирургов давно адаптированы к системе НМО. За участие в национальном хирургическом Конгрессе, безусловно, тоже будут начислены баллы.



– Как Вы оцениваете уровень планируемого Конгресса по сравнению с аналогичными зарубежными мероприятиями?

– Российское Общество хирургов всегда проводило мероприятия на достойном уровне, будь то съезды, конференции. Последний Съезд хирургов получил самые высокие оценки со стороны уважаемых коллег и гостей. Думаю, Первый национальный хирургический Конгресс будет логичным продолжением традиции конструктивного общения российских хирургов.











