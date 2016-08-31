«Нацимбио» предупредила о возможном дефиците вакцин для нацкалендаря прививок Компания «Нацимбио», являющаяся единственным поставщиком и основным производителем вакцин для национального календаря профилактических прививок в РФ, предупредила Минздрав о возможном вакцин в случае принятия нового закона, увеличивающего срок процедуры контроля качества выпуска вакцин. Об этом говорится в письме генерального директора компании Марьям Хубиевой на имя министра здравоохранения Вероники Скворцовой, имеющемся в распоряжении



Минздрав подготовил проект закона, подразумевающий введение посерийного государственного контроля качества выпускаемых вакцин. Эти меры призваны увеличить экспортный потенциал России, отмечают разработчики документа. Инициатива также влечет за собой дополнительные проверки в федеральной государственной лаборатории, полагают в «Нацимбио». Сейчас производители проверяют отдельные серии лекарств при помощи аккредитованных лабораторий.



«Принятие закона может обернуться серьезными последствиями для обеспечения страны вакцинами от опасных инфекционных заболеваний в необходимом объеме, а также негативно сказаться на деятельности производителей иммунобиологических препаратов (вакцины, анатоксины, токсины, сыворотки, иммуноглобулины и аллергены)», - рассказал ТАСС представитель пресс-службы «Нацимбио».



В компании пояснили, что введение дополнительных проверок увеличит производственный период и снизит объемы выпускаемой продукции. «Это особенно критично в условиях сжатых и точно установленных сроков поставок в рамках госконтрактов, а также в условиях, когда на рынке работают единицы производителей вакцин», - подчеркнул собеседник агентства.



Помимо этого проведение дополнительных проверок в федеральной лаборатории увеличит расходы производителя, что, в свою очередь, приведет к росту себестоимости и снижению рентабельности производства.



Ключевые слова: Национальный календарь профилактических прививок Компания «Нацимбио», являющаяся единственным поставщиком и основным производителем вакцин для национального календаря профилактических прививок в РФ, предупредила Минздрав о возможном вакцин в случае принятия нового закона, увеличивающего срок процедуры контроля качества выпуска вакцин. Об этом говорится в письме генерального директора компании Марьям Хубиевой на имя министра здравоохранения Вероники Скворцовой, имеющемся в распоряжении ТАСС Минздрав подготовил проект закона, подразумевающий введение посерийного государственного контроля качества выпускаемых вакцин. Эти меры призваны увеличить экспортный потенциал России, отмечают разработчики документа. Инициатива также влечет за собой дополнительные проверки в федеральной государственной лаборатории, полагают в «Нацимбио». Сейчас производители проверяют отдельные серии лекарств при помощи аккредитованных лабораторий.«Принятие закона может обернуться серьезными последствиями для обеспечения страны вакцинами от опасных инфекционных заболеваний в необходимом объеме, а также негативно сказаться на деятельности производителей иммунобиологических препаратов (вакцины, анатоксины, токсины, сыворотки, иммуноглобулины и аллергены)», - рассказал ТАСС представитель пресс-службы «Нацимбио».В компании пояснили, что введение дополнительных проверок увеличит производственный период и снизит объемы выпускаемой продукции. «Это особенно критично в условиях сжатых и точно установленных сроков поставок в рамках госконтрактов, а также в условиях, когда на рынке работают единицы производителей вакцин», - подчеркнул собеседник агентства.Помимо этого проведение дополнительных проверок в федеральной лаборатории увеличит расходы производителя, что, в свою очередь, приведет к росту себестоимости и снижению рентабельности производства.Ключевые слова: Нацимбио









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«Нацимбио» предупредила о возможном дефиците вакцин для нацкалендаря прививок Минздрав подготовил законопроект о введении посерийного государственного контроля качества выпускаемых вакцин. Введение посерийного контроля увеличит производственный период и снизит объемы выпускаемой продукции, рассказали в пресс-службе компании.

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