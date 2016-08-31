Рынок препаратов против гепатита С ждет снижение К 2025 году глобальный рынок препаратов для лечения вирусного гепатита С сократится до 17,5 млрд долларов, тогда как в 2015 году он оценивался в 21,7 млрд, прогнозируют эксперты компании



Сокращение объемов рынка эксперты объясняют снижение числа пациентов с вирусным гепатитов С, произошедшее благодаря высокой эффективности современных методов лечения.



По состоянию на 2015 год, основным рынком сбыта противовирусных препаратов прямого действия были США, там реализовывалось 60% выпущенных ЛС. Высокий охват терапии привел к сокращению популяции пациентов, поэтому к 2025 году США будут занимать только 48% глобального рынка противогепатитных лекарств. Доля европейских стран к 2025 годы вырастет незначительно: с 20% до 24%.



Специалисты GlobalData оценивали перспективы рынка лекарственных средств против вирусного гепатита С на основе данных США, Франции, Германии, Италии, Испании, Великобритании, Японии, Бразилии и Китая.



Ключевые слова: гепатит С К 2025 году глобальный рынок препаратов для лечения вирусного гепатита С сократится до 17,5 млрд долларов, тогда как в 2015 году он оценивался в 21,7 млрд, прогнозируют эксперты компании GlobalData . В среднем каждый год продажи в этой области будут падать на 2,1%.Сокращение объемов рынка эксперты объясняют снижение числа пациентов с вирусным гепатитов С, произошедшее благодаря высокой эффективности современных методов лечения.По состоянию на 2015 год, основным рынком сбыта противовирусных препаратов прямого действия были США, там реализовывалось 60% выпущенных ЛС. Высокий охват терапии привел к сокращению популяции пациентов, поэтому к 2025 году США будут занимать только 48% глобального рынка противогепатитных лекарств. Доля европейских стран к 2025 годы вырастет незначительно: с 20% до 24%.Специалисты GlobalData оценивали перспективы рынка лекарственных средств против вирусного гепатита С на основе данных США, Франции, Германии, Италии, Испании, Великобритании, Японии, Бразилии и Китая.Ключевые слова: GlobalData









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Рынок препаратов против гепатита С ждет снижение Высокая эффективность современных методов лечения гепатита С и сокращение популяции хронически больных пациентов приведет к снижению глобальных продаж препаратов для лечения гепатита.

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