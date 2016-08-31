Новости медицины портала Remedium.ru - самая актуальная информация о рынке лекарств и медицинского обеспечения

Вход на сайт

Авторизоваться
Логин:
Пароль:
Регистрация
Забыли свой пароль?

Вакансии фармкомпанийВакансии

31.08.2016

КЦ "Выбор" Специалист отдела обеспечения качества

31.08.2016

КЦ "Выбор" Менеджер по продажам лабораторного оборудования

31.08.2016

КЦ "Выбор" Химик-аналитик ОКК

Все вакансии




Поиск лекарств


 Главная / Новости медицины и фармации

09.02.2017 17:49

Рынок препаратов против гепатита С ждет снижение

К 2025 году глобальный рынок препаратов для лечения вирусного гепатита С сократится до 17,5 млрд долларов, тогда как в 2015 году он оценивался в 21,7 млрд, прогнозируют эксперты компании GlobalData. В среднем каждый год продажи в этой области будут падать на 2,1%.

Сокращение объемов рынка эксперты объясняют снижение числа пациентов с вирусным гепатитов С, произошедшее благодаря высокой эффективности современных методов лечения.

По состоянию на 2015 год, основным рынком сбыта противовирусных препаратов прямого действия были США, там реализовывалось 60% выпущенных ЛС. Высокий охват терапии привел к сокращению популяции пациентов, поэтому к 2025 году США будут занимать только 48% глобального рынка противогепатитных лекарств. Доля европейских стран к 2025 годы вырастет незначительно: с 20% до 24%.

Специалисты GlobalData оценивали перспективы рынка лекарственных средств против вирусного гепатита С на основе данных США, Франции, Германии, Италии, Испании, Великобритании, Японии, Бразилии и Китая.

Ключевые слова: GlobalData, гепатит С


Последние новости

09.02.2017 17:49

Рынок препаратов против гепатита С ждет снижение

Высокая эффективность современных методов лечения гепатита С и сокращение популяции хронически больных пациентов приведет к снижению глобальных продаж препаратов для лечения гепатита.

09.02.2017 17:05

Отрицание ВИЧ может стать темой нового меморандума РАН

Официальная тема следующего меморандума Комиссии по борьбе с лженаукой при президиуме РАН пока не утверждена, однако возможно ею станет ВИЧ-диссидентство или астрология.

09.02.2017 15:51

Гипогликемические пероральные препараты оказались безопаснее инсулина

По результатам исследования шведских ученых, использование современных пероральных препаратов для снижения уровня глюкозы в крови в терапии диабета 2 типа ассоциировано с более низким показателем развития побочных явлений, чем терапия инсулином.

09.02.2017 14:22

Эксперты предсказали фармрынку умеренный рост

На заседании РАФМ эксперты аналитических компаний представили основные результаты 2016 года и дали прогноз на текущий 2017 год. Наибольшее внимание эксперты сфокусировали на изменениях в коммерческом секторе фармацевтического рынка.

09.02.2017 13:34

В Китае будет внедрена новая программа контроля за рынком вакцин

Правительство КНР намерено оказывать финансовую поддержку компаниям, разрабатывающим и реализующих новые поливалентные вакцины, а также планирует усилить контроль за соблюдением стандартов GMP и качеством продукции.

Мероприятия

     2017
Пред. год | След. год →

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 1 2 3 4 5


Подписка

ONLINE

Подписка

Реклама



Для смартфона

Читайте новости и статьи в своем смартфоне или планшете.


Яндекс цитирования Яндекс.Метрика

При цитировании и использовании материалов, опубликованных на страницах сайта www.remedium.ru прямая, активная, нескриптовая, не закрытая от индексации, не запрещенная для следования работа ссылка на источник обязательна.
Использование авторского материала возможно только с разрешения редакции!!

Дизайн сайта @pixeljacks