Отрицание ВИЧ может стать темой нового меморандума РАН Темами новых меморандумов комиссии РАН по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований могут стать асторология и отрицание ВИЧ. Об этом



Он рассказал, что пока официальной темы для нового меморандума не выбрано. «Этот вопрос дискутируется, есть запрос сделать меморандум по астрологии, есть запрос - стоит ли сделать меморандум о том, что отрицают существование вируса иммунодефицита человека. Вирус существует, но из-за того, что существует движение ВИЧ-диссидентов, возникают проблемы в системе здравоохранения», - сказал Панчин.



Ранее комиссия РАН по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований опубликовала



«Комиссия не предлагает взять и запретить гомеопатию как явление. Кто хочет - пусть пользуется. Наша задача просветительская, мы просто информируем граждан о том, что это не работает. Никуда эти препараты не денутся. Единственное - мы хотим, чтобы были предупреждающие знаки и люди знали, что они покупают и были информированы», - отметил Панчин.



Движение ВИЧ-отрицания (СПИД-диссидентство) активно продвигает антинаучные гипотезы об отсутствии самого вируса, связи ВИЧ со СПИДом и вреде антиретровирусной терапии.



Ключевые слова: гомеопатия, РАН Темами новых меморандумов комиссии РАН по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований могут стать асторология и отрицание ВИЧ. Об этом АГН «Москва» сообщил член данной комиссии Александр Панчин.Он рассказал, что пока официальной темы для нового меморандума не выбрано. «Этот вопрос дискутируется, есть запрос сделать меморандум по астрологии, есть запрос - стоит ли сделать меморандум о том, что отрицают существование вируса иммунодефицита человека. Вирус существует, но из-за того, что существует движение ВИЧ-диссидентов, возникают проблемы в системе здравоохранения», - сказал Панчин.Ранее комиссия РАН по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований опубликовала меморандум о признании гомеопатии лженаукой . По словам Панчина, меморандум не призывает запретить гомеопатию, а только информирует о ее бесполезности «Комиссия не предлагает взять и запретить гомеопатию как явление. Кто хочет - пусть пользуется. Наша задача просветительская, мы просто информируем граждан о том, что это не работает. Никуда эти препараты не денутся. Единственное - мы хотим, чтобы были предупреждающие знаки и люди знали, что они покупают и были информированы», - отметил Панчин.Движение ВИЧ-отрицания (СПИД-диссидентство) активно продвигает антинаучные гипотезы об отсутствии самого вируса, связи ВИЧ со СПИДом и вреде антиретровирусной терапии.Ключевые слова: отрицание ВИЧ









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