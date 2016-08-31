Главная / Новости медицины и фармации Эксперты фармрынка подвели итоги 2016 года На заседании РАФМ, состоявшемся 8 февраля 2016 г, ведущие эксперты аналитических компаний представили основные результаты 2016 года и дали прогноз на текущий 2017 год.



«Стабилизация и последующий рост – это то, о чем говорят в последнее время, но наш взгляд в будущее сдержанный и не оптимистичный», - отметил в начале своего выступления Глава Представительства IMS Николай Демидов. Он подчеркнул, что сокращение доходов населения и инфляция повлияли на структуру расходов, но в то же время, в 2016 году ситуация на фармацевтическом рынке изменилась в лучшую сторону по сравнению с кризисным 2015 годом.



Позитивный тренд прошедшего года отметил Генеральный директор аналитической компании DSM Group Сергей Шуляк. «В 2016 году рынок в упаковках демонстрирует положительную динамику впервые за последние 5 лет, - констатировал он. – Если падение рынка в натуральном выражении в прошлые годы составляло в среднем -3%, то по итогам прошедшего года был отмечен прирост продаж (+1%)».



Наибольшее внимание эксперты сфокусировали на изменениях в коммерческом секторе фармацевтического рынка. В качестве ключевых трендов розничного звена Николай Демидов назвал снижение инфляции, позволившее восстановить потребление для всех групп препаратов, рост популярности локальных дженериков и ОТС-препаратов, а также «феномен» зонтичных брендов, для которых в 2016 году отмечалось лидерство по показателям прироста продаж среди других категорий аптечных товаров. Кроме того, изменения произошли в маркетинге аптечных сетей, между которыми существенно возросла борьба за бюджеты.



Сергей Шуляк высказал мнение, что в 2016 году произошло изменение ментальности у потребителей, которые почувствовали больше уверенности в завтрашнем дне. Именно поэтому динамика розничного рынка приняла положительную тенденцию, а рост в рублях происходил преимущественно за счет ОТС-препаратов. Важной тенденцией современного рынка является переход на дженерики, доля которых растет на фоне снижения долей оригинальных препаратов в стоимостном и натуральном выражении. Другой тренд 2016 года – более высокая динамика продаж отечественных препаратов.



Прогноз продаж от аналитических компаний носит умеренный характер. «Общая экономическая ситуация остается тяжелой», - подчеркнул Сергей Шуляк. - в 2017 году прирост рынка в целом составит порядка 9% в рублях». По прогнозу компании IMS, представленному Николаем Демидовым, среднегодовой темп роста рынка (CAGR) на 2017-2020 гг. достигнет +8% в розничном секторе, а в госпитальном секторе и ДЛО – порядка +3%.

Данные о ситуации на фармацевтическом рынке в 2016 году также прозвучали в выступлении Генерального директора аналитической компании ALPHARM Анны Ермолаевой, которая уделила внимание не только общерыночным показателям, но и представила анализ структуры аптечных учреждений и системообразующие сделки в календарном разрезе.



Данные исследований Ipsos Healthсare презентовал Управляющий директор компании Олег Фельдман. Особое внимание эксперт уделил растущей роли цифровых технологий в медицинском и фармацевтическом сообществе. Интернет уже вышел на первое место в качестве источника информации для провизоров, постепенно идет замена F2F-визитов электронными визитами. Происходят изменения в количестве врачей и потоках пациентов, а также в динамике врачебных назначений. Изменения, по словам Олега Фельдмана, происходят и в аптечном звене. Он указал на уменьшение числа посетителей в аптеках и существующую разницу между ведением бизнеса в сетевых и несетевых аптеках.



Тему продолжил Генеральный директор АСНА Александр Шишкин, выделивший три основных вектора прошедшего года и сегодняшнего времени – это концентрация, конкуренция и эффективность. По словам докладчика, конкуренция растет за счет развития аптечных сетей. Выходит на первый план умение управлять и выполнять взятые обязательства. «Сейчас мы уже чувствуем конкуренцию не только внутри ритейла, но и со стороны дистрибуции, - отметил он, - что может самым серьезным образом «перекроить» рынок и подтолкнуть аптеки к организации собственной логистики». Усиливается концентрация рынка и меняется отношение к эффективности. В этих условиях управление ассортиментом аптеки становится основным фактором. В завершение выступления Александр Шишкин подчеркнул важность новых эффективных каналов коммуникации и digital-технологий, внедрение которых, по его мнению, серьезно изменит существующий рынок.



Ключевые слова: Фармрынок РФ На заседании РАФМ, состоявшемся 8 февраля 2016 г, ведущие эксперты аналитических компаний представили основные результаты 2016 года и дали прогноз на текущий 2017 год.«Стабилизация и последующий рост – это то, о чем говорят в последнее время, но наш взгляд в будущее сдержанный и не оптимистичный», - отметил в начале своего выступления Глава Представительства IMS Николай Демидов. Он подчеркнул, что сокращение доходов населения и инфляция повлияли на структуру расходов, но в то же время, в 2016 году ситуация на фармацевтическом рынке изменилась в лучшую сторону по сравнению с кризисным 2015 годом.Позитивный тренд прошедшего года отметил Генеральный директор аналитической компании DSM Group Сергей Шуляк. «В 2016 году рынок в упаковках демонстрирует положительную динамику впервые за последние 5 лет, - констатировал он. – Если падение рынка в натуральном выражении в прошлые годы составляло в среднем -3%, то по итогам прошедшего года был отмечен прирост продаж (+1%)».Наибольшее внимание эксперты сфокусировали на изменениях в коммерческом секторе фармацевтического рынка. В качестве ключевых трендов розничного звена Николай Демидов назвал снижение инфляции, позволившее восстановить потребление для всех групп препаратов, рост популярности локальных дженериков и ОТС-препаратов, а также «феномен» зонтичных брендов, для которых в 2016 году отмечалось лидерство по показателям прироста продаж среди других категорий аптечных товаров. Кроме того, изменения произошли в маркетинге аптечных сетей, между которыми существенно возросла борьба за бюджеты.Сергей Шуляк высказал мнение, что в 2016 году произошло изменение ментальности у потребителей, которые почувствовали больше уверенности в завтрашнем дне. Именно поэтому динамика розничного рынка приняла положительную тенденцию, а рост в рублях происходил преимущественно за счет ОТС-препаратов. Важной тенденцией современного рынка является переход на дженерики, доля которых растет на фоне снижения долей оригинальных препаратов в стоимостном и натуральном выражении. Другой тренд 2016 года – более высокая динамика продаж отечественных препаратов.Прогноз продаж от аналитических компаний носит умеренный характер. «Общая экономическая ситуация остается тяжелой», - подчеркнул Сергей Шуляк. - в 2017 году прирост рынка в целом составит порядка 9% в рублях». По прогнозу компании IMS, представленному Николаем Демидовым, среднегодовой темп роста рынка (CAGR) на 2017-2020 гг. достигнет +8% в розничном секторе, а в госпитальном секторе и ДЛО – порядка +3%.Данные о ситуации на фармацевтическом рынке в 2016 году также прозвучали в выступлении Генерального директора аналитической компании ALPHARM Анны Ермолаевой, которая уделила внимание не только общерыночным показателям, но и представила анализ структуры аптечных учреждений и системообразующие сделки в календарном разрезе.Данные исследований Ipsos Healthсare презентовал Управляющий директор компании Олег Фельдман. Особое внимание эксперт уделил растущей роли цифровых технологий в медицинском и фармацевтическом сообществе. Интернет уже вышел на первое место в качестве источника информации для провизоров, постепенно идет замена F2F-визитов электронными визитами. Происходят изменения в количестве врачей и потоках пациентов, а также в динамике врачебных назначений. Изменения, по словам Олега Фельдмана, происходят и в аптечном звене. Он указал на уменьшение числа посетителей в аптеках и существующую разницу между ведением бизнеса в сетевых и несетевых аптеках.Тему продолжил Генеральный директор АСНА Александр Шишкин, выделивший три основных вектора прошедшего года и сегодняшнего времени – это концентрация, конкуренция и эффективность. По словам докладчика, конкуренция растет за счет развития аптечных сетей. Выходит на первый план умение управлять и выполнять взятые обязательства. «Сейчас мы уже чувствуем конкуренцию не только внутри ритейла, но и со стороны дистрибуции, - отметил он, - что может самым серьезным образом «перекроить» рынок и подтолкнуть аптеки к организации собственной логистики». Усиливается концентрация рынка и меняется отношение к эффективности. В этих условиях управление ассортиментом аптеки становится основным фактором. В завершение выступления Александр Шишкин подчеркнул важность новых эффективных каналов коммуникации и digital-технологий, внедрение которых, по его мнению, серьезно изменит существующий рынок.Ключевые слова: РАФМ



Последние новости

Эксперты фармрынка подвели итоги 2016 года На заседании РАФМ эксперты аналитических компаний представили основные результаты 2016 года и дали прогноз на текущий 2017 год. Наибольшее внимание эксперты сфокусировали на изменениях в коммерческом секторе фармацевтического рынка. В Китае будет внедрена новая программа контроля за рынком вакцин Правительство КНР намерено оказывать финансовую поддержку компаниям, разрабатывающим и реализующих новые поливалентные вакцины, а также планирует усилить контроль за соблюдением стандартов GMP и качеством продукции. Dr Reddy's расширяет присутствие на европейском фармрынке Индийская Dr Reddy's выводит на рынок Франции свои дженерики. Ранее производитель запустил продажи в Италии и Испании. Минздрав предложил ограничить объем ряда лекарственных настоек Минздрав опубликовал проект приказа, который устанавливает три возможных максимальных объема для спиртосодержащих лекарственных настоек – 25, 50 и 100 мл. Софосбувир станет доступен российским пациентам в первом квартале 2017 года О скором появлении на рынке РФ софосбувира заявила компания-разработчик средства для лечения гепатита С Gilead Sciences в ответе на открытое письмо «Коалиции по готовности к лечению».



Мероприятия Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 2017 ← Пред. год | След. год →

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5



Реклама



Для смартфона Читайте новости и статьи в своем смартфоне или планшете.