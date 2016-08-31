В Китае будет внедрена новая программа контроля за рынком вакцин

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Главная / Новости медицины и фармации
09.02.2017 13:34
В Китае будет внедрена новая программа контроля за рынком вакцинГосударственный совет КНР представил новую программу по контролю за обращением вакцин на рынке Китая, целью которой является повышение безопасности препаратов, используемых при иммунизации населения. Об этом пишет The Pharma Letter.
В рамках новой программы правительство Китая намерено оказывать финансовую поддержку компаниям, разрабатывающим и реализующих новые поливалентные вакцины. Государственные совет постановил, что используемые в Китае вакцины для плановой и экстренной иммунизации, а также включенные в национальный календарь прививок, должны быть местного производства.
Иммунизационная программа Китая включает 14 вакцин, в том числе инактивированную вакцину против полиомиелита. Данные вакцины относятся к категории I, они выпускаются местными производителями и оплачиваются государством. В категорию II включены препараты производства иностранных корпораций. В новой программе прописано, что в национальный календарь прививок будут включены некоторые недорогие вакцины, отнесенные к категории II.
В марте 2016 года китайские СМИ сообщили, что правоохранительные органы КНР задержали более 130 подозреваемых в незаконной торговле просроченными вакцинами на сумму почти 90 млн долларов. С 2011 года вакцины от менингита и бешенства нелегально продавались в 20 провинциях КНР.
После скандала власти КНР приступили к национальной инспекции программ иммунизации, в рамках которой были проверены схемы закупок и дистрибуции вакцин, а также записи об иммунизации. По результатам инспекции было принято решение об ужесточении контроля за соблюдением стандартов GMP и качеством продукции.
Ключевые слова: Китай, вакцина
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