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 Главная / Новости медицины и фармации

13.02.2017 09:05

Конференция «Многофакторная терапия сахарного диабета II типа»

Ежегодная научно-практическая конференция «Многофакторная терапия сахарного диабета II типа» пройдет в Москве 13 апреля 2017 года.

Организаторы

Главное медицинское управление Управления делами Президента Российской Федерации;
ФГБУ ДПО "Центральная государственная медицинская академия" УД Президента РФ

Председатели

Нина Александровна Петунина - заведующая кафедрой эндокринологии ИПО ГБОУ ВПО «Первый МГМУ им. И.М. Сеченова» Минздрава России, профессор, доктор медицинских наук, консультант КПО ФГБУ "ЦКБ с поликлиникой" УД Президента РФ, главный внештатный специалист эндокринолог Минздрава России в ЦФО.

Ашот Мусаелович Мкртумян - доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой эндокринологии и диабетологии лечебного факультета ГБОУ ВПО «Московский государственный медико-стоматологический университет им. А.И. Евдокимова» МЗ РФ.

В программе конференции:

• Актуальные стратегии инсулинотерапии СД 2 типа в свете современных рекомендаций
• Современные возможности лазерных технологий диагностики состояния микроциркуляторно-тканевых систем при сахарном диабете 2 типа.
• Метформин: общеклинические аспекты применения в повседневной практике
• Причинно-следственные связи сахарного диабета 2 типа метаболического синдрома и возрастного андрогенного дефицита
• Ожирение на фоне СД - есть ли связь? Возможности фармакотерапии
• Эффективный подход в лечении пациентов с сахарным диабетом типа 2
• Дополнительные возможности терапии больных с СД и ХСН
• Взгляд на лечение диабетической ретинопатии глазами эндокринолога

Место проведения уточняется

Регистрация и начало работы выставки в 09.00. Начало научной программы конференции в 10.00.

Предварительная регистрация: http://eecmedical.ru/event/registrationofparticipants/index.php?id=26

Подробная информация на сайте www.eecmedical.ru, по телефонам +7 (495) 592-06-59, +7 (916) 567-35-29. Технический организатор ИИСИ Медикал.

Ключевые слова: анонс


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