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 Главная / Новости медицины и фармации

10.02.2017 09:05

Анонс конференции «Здоровье иммунной системы. Иммунология от А до Я»

В Москве 17 марта 2017 года пройдет научно-практическая конференция «Здоровье иммунной системы. Иммунология от А до Я». К 40-летию формирования лаборатории клинической иммунологии ФГБУ "ЦКБП" УД Президента РФ

Организаторы

Главное медицинское управление Управления делами Президента РФ;
ФГБУ "Центральная клиническая больница с поликлиникой" УД Президента РФ;
ФГБУ ДПО "Центральная государственная медицинская академия" УД Президента РФ

Председатели

Резников Юрий Петрович - д.м.н., профессор, главный внештатный специалист Главного медицинского Управления УД Президента РФ, консультант-иммунолог ФГБУ «Центральная клиническая больница с поликлиникой» УД Президента РФ, профессор факультета Фундаментальной медицины МГУ и курса лабораторной диагностики кафедры Семейной медицины ФГБУ ДПО ЦГМА УД Президента РФ

Вершинина Марина Германовна - к.м.н., главный внештатный специалист по клинической лабораторной диагностике Главного медицинского управления Управления делами Президента Российской Федерации, руководитель лабораторной службы ФГБУ "Центральная клиническая больница с поликлиникой" УД Президента РФ

Cапрыгин Дмитрий Борисович - д.м.н., профессор, Президент Российской Ассоциации медицинской лабораторной диагностики

Насонов Евгений Львович - д.м.н., академик РАН, главный внештатный консультант УД Президента РФ, директор ФГБНУ "НИИ ревматологии им. В.А. Насоновой"

Конференция предназначена:

Для специалистов аллергологов-иммунологов, онкологов, гематологов, ревматологов, пульмонологов, инфекционистов, гастроэнтерологов, педиатров, терапевтов, врачей общей практики и клинической лабораторной диагностики Москвы, Московской области и других регионов РФ.

Место проведения

ФГБУ «Поликлиника №1» УДП РФ, Большой конференц-зал (вход через проходную с Калошина пер., д.3, стр.2). Проезд до ст. метро Смоленская, Арбатская, Кропоткинская.

Регистрация и начало работы выставки в 09.00. Начало научной программы конференции в 10.00.

Заявка на оценку мероприятия отправлена в Координационный совет по развитию непрерывного медицинского и фармацевтического образования Минздрава России (www.sovetnmo.ru).

Предварительная регистрация: http://eecmedical.ru/event/registrationofparticipants/index.php?id=22

Подробная информация на сайте www.eecmedical.ru, по телефонам +7 (495) 592-06-59, +7 (916) 567-35-29. Технический организатор ИИСИ Медикал.

Ключевые слова: анонс


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