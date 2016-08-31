Анонс конференции «Здоровье иммунной системы. Иммунология от А до Я» В Москве 17 марта 2017 года пройдет научно-практическая конференция «Здоровье иммунной системы. Иммунология от А до Я». К 40-летию формирования лаборатории клинической иммунологии ФГБУ "ЦКБП" УД Президента РФ



Организаторы



Главное медицинское управление Управления делами Президента РФ;

ФГБУ "Центральная клиническая больница с поликлиникой" УД Президента РФ;

ФГБУ ДПО "Центральная государственная медицинская академия" УД Президента РФ



Председатели



Резников Юрий Петрович - д.м.н., профессор, главный внештатный специалист Главного медицинского Управления УД Президента РФ, консультант-иммунолог ФГБУ «Центральная клиническая больница с поликлиникой» УД Президента РФ, профессор факультета Фундаментальной медицины МГУ и курса лабораторной диагностики кафедры Семейной медицины ФГБУ ДПО ЦГМА УД Президента РФ



Вершинина Марина Германовна - к.м.н., главный внештатный специалист по клинической лабораторной диагностике Главного медицинского управления Управления делами Президента Российской Федерации, руководитель лабораторной службы ФГБУ "Центральная клиническая больница с поликлиникой" УД Президента РФ



Cапрыгин Дмитрий Борисович - д.м.н., профессор, Президент Российской Ассоциации медицинской лабораторной диагностики



Насонов Евгений Львович - д.м.н., академик РАН, главный внештатный консультант УД Президента РФ, директор ФГБНУ "НИИ ревматологии им. В.А. Насоновой"



Конференция предназначена:



Для специалистов аллергологов-иммунологов, онкологов, гематологов, ревматологов, пульмонологов, инфекционистов, гастроэнтерологов, педиатров, терапевтов, врачей общей практики и клинической лабораторной диагностики Москвы, Московской области и других регионов РФ.



Место проведения



ФГБУ «Поликлиника №1» УДП РФ, Большой конференц-зал (вход через проходную с Калошина пер., д.3, стр.2). Проезд до ст. метро Смоленская, Арбатская, Кропоткинская.



Регистрация и начало работы выставки в 09.00. Начало научной программы конференции в 10.00.



Заявка на оценку мероприятия отправлена в Координационный совет по развитию непрерывного медицинского и фармацевтического образования Минздрава России (www.sovetnmo.ru).



Предварительная регистрация:



Подробная информация на сайте



Ключевые слова: В Москве 17 марта 2017 года пройдет научно-практическая конференция «Здоровье иммунной системы. Иммунология от А до Я». К 40-летию формирования лаборатории клинической иммунологии ФГБУ "ЦКБП" УД Президента РФГлавное медицинское управление Управления делами Президента РФ;ФГБУ "Центральная клиническая больница с поликлиникой" УД Президента РФ;ФГБУ ДПО "Центральная государственная медицинская академия" УД Президента РФРезников Юрий Петрович - д.м.н., профессор, главный внештатный специалист Главного медицинского Управления УД Президента РФ, консультант-иммунолог ФГБУ «Центральная клиническая больница с поликлиникой» УД Президента РФ, профессор факультета Фундаментальной медицины МГУ и курса лабораторной диагностики кафедры Семейной медицины ФГБУ ДПО ЦГМА УД Президента РФВершинина Марина Германовна - к.м.н., главный внештатный специалист по клинической лабораторной диагностике Главного медицинского управления Управления делами Президента Российской Федерации, руководитель лабораторной службы ФГБУ "Центральная клиническая больница с поликлиникой" УД Президента РФCапрыгин Дмитрий Борисович - д.м.н., профессор, Президент Российской Ассоциации медицинской лабораторной диагностикиНасонов Евгений Львович - д.м.н., академик РАН, главный внештатный консультант УД Президента РФ, директор ФГБНУ "НИИ ревматологии им. В.А. Насоновой"Для специалистов аллергологов-иммунологов, онкологов, гематологов, ревматологов, пульмонологов, инфекционистов, гастроэнтерологов, педиатров, терапевтов, врачей общей практики и клинической лабораторной диагностики Москвы, Московской области и других регионов РФ.ФГБУ «Поликлиника №1» УДП РФ, Большой конференц-зал (вход через проходную с Калошина пер., д.3, стр.2). Проезд до ст. метро Смоленская, Арбатская, Кропоткинская.Предварительная регистрация: http://eecmedical.ru/event/registrationofparticipants/index.php?id=22 Подробная информация на сайте www.eecmedical.ru , по телефонам +7 (495) 592-06-59, +7 (916) 567-35-29. Технический организатор ИИСИ Медикал.Ключевые слова: анонс









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