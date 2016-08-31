Конференция «Персонализированный подход к лечению и профилактике социально значимых заболеваний в терапевтической и общей врачебной практике» В Москве 14 марта 2017 года состоится научно-практическая конференция «Персонализированный подход к лечению и профилактике социально значимых заболеваний в терапевтической и общей врачебной практике»



Организаторы



Главное медицинское управление Управления делами Президента Российской Федерации;

ФГБУ ДПО "Центральная государственная медицинская академия" УД Президента РФ



Председатели



Академик РАН А. И. Мартынов - президент Российского научного медицинского общества терапевтов, профессор, доктор медицинских наук, заслуженный деятель науки Российской Федерации, заслуженный врач РСФСР.

Профессор С. А. Чорбинская - заведующая кафедрой семейной медицины с курсом клинической лабораторной диагностики ФГБУ ДПО «ЦГМА» УД Президента РФ.



В программе конференции:



• Комбинированная бронходилатация в терапии ХОБЛ

• Проблемы антибиотикорезистентности в лечении бронхолегочных заболеваний

• Анемии у беременных

• Возможности повысить эффективность лечения артериальной гипертонии

• Современные рекомендации по гиполипидемической терапии

• Функциональные заболевания желудочно-кишечного тракта: синдром перекреста, выбор лекарственного препарата

• Эрадикационная терапия в отношении Hp-инфекций в свете последних международных рекомендаций

• Достижения в лечении сахарного диабета

• Новое в патогенезе остеоартроза и алгоритм ведения больных

• Рецидивирующий хронический вирусный цистит. Междисциплинарная проблема.

• Лечение ожирения



Место проведения



ФГБУ «Поликлиника №1» УДП РФ, Большой конференц-зал (вход через проходную с Калошина пер., д.3, стр.2). Проезд до ст. метро Смоленская, Арбатская, Кропоткинская.



Регистрация и начало работы выставки в 09.00. Начало научной программы конференции в 10.00.



Заявка на оценку мероприятия отправлена в Координационный совет по развитию непрерывного медицинского и фармацевтического образования Минздрава России (www.sovetnmo.ru).



Предварительная регистрация:



Подробная информация на сайте



Ключевые слова: В Москве 14 марта 2017 года состоится научно-практическая конференция «Персонализированный подход к лечению и профилактике социально значимых заболеваний в терапевтической и общей врачебной практике»Главное медицинское управление Управления делами Президента Российской Федерации;ФГБУ ДПО "Центральная государственная медицинская академия" УД Президента РФАкадемик РАН А. И. Мартынов - президент Российского научного медицинского общества терапевтов, профессор, доктор медицинских наук, заслуженный деятель науки Российской Федерации, заслуженный врач РСФСР.Профессор С. А. Чорбинская - заведующая кафедрой семейной медицины с курсом клинической лабораторной диагностики ФГБУ ДПО «ЦГМА» УД Президента РФ.• Комбинированная бронходилатация в терапии ХОБЛ• Проблемы антибиотикорезистентности в лечении бронхолегочных заболеваний• Анемии у беременных• Возможности повысить эффективность лечения артериальной гипертонии• Современные рекомендации по гиполипидемической терапии• Функциональные заболевания желудочно-кишечного тракта: синдром перекреста, выбор лекарственного препарата• Эрадикационная терапия в отношении Hp-инфекций в свете последних международных рекомендаций• Достижения в лечении сахарного диабета• Новое в патогенезе остеоартроза и алгоритм ведения больных• Рецидивирующий хронический вирусный цистит. Междисциплинарная проблема.• Лечение ожиренияФГБУ «Поликлиника №1» УДП РФ, Большой конференц-зал (вход через проходную с Калошина пер., д.3, стр.2). Проезд до ст. метро Смоленская, Арбатская, Кропоткинская.Предварительная регистрация: http://eecmedical.ru/event/registrationofparticipants/index.php?id=23 Подробная информация на сайте www.eecmedical.ru , по телефонам +7 (495) 592-06-59, +7 (916) 567-35-29. Технический организатор ИИСИ Медикал.Ключевые слова: анонс









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