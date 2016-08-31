Dr Reddy's расширяет присутствие на европейском фармрынке

09.02.2017 12:06
|Новости медицины портала Remedium.ru - самая актуальная информация о рынке лекарств и медицинского обеспечения
|
Вход на сайт
Вакансии
31.08.2016
КЦ "Выбор" Химик-аналитик ОКК
Поиск лекарств
|
Главная / Новости медицины и фармации
09.02.2017 12:06
Dr Reddy's расширяет присутствие на европейском фармрынкеИндийская фармкомпания Dr Reddy's укрепляет свои позиции на европейском рынке и готовится к запуску в продажу во Франции ряда дженериков. Ожидается, что первые препараты появятся на рынке в марте 2017 года, пишет The Pharma Letter.
Речь идет о воспроизведенных лекарственных средствах, предназначенных для терапии онкологических и инфекционных заболеваний, включая грибковые инфекции.
Недавно индийский производитель начал реализацию некоторых их своих ЛС на рынках Италии и Испании. В этом году Dr Reddy's планирует укрепить свои позиции в этих странах, предоставив доступ к средствам для лечения ВИЧ-инфекции.
Ключевые слова: Dr Reddy's Laboratories
Последние новости
|
Мероприятия
Подписка
Подписка
Реклама
Для смартфона
Читайте новости и статьи в своем смартфоне или планшете.