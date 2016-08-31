Dr Reddy's расширяет присутствие на европейском фармрынке Индийская фармкомпания Dr Reddy's укрепляет свои позиции на европейском рынке и готовится к запуску в продажу во Франции ряда дженериков. Ожидается, что первые препараты появятся на рынке в марте 2017 года, пишет



Речь идет о воспроизведенных лекарственных средствах, предназначенных для терапии онкологических и инфекционных заболеваний, включая грибковые инфекции.



Недавно индийский производитель начал реализацию некоторых их своих ЛС на рынках Италии и Испании. В этом году Dr Reddy's планирует укрепить свои позиции в этих странах, предоставив доступ к средствам для лечения ВИЧ-инфекции.



Ключевые слова: Индийская фармкомпания Dr Reddy's укрепляет свои позиции на европейском рынке и готовится к запуску в продажу во Франции ряда дженериков. Ожидается, что первые препараты появятся на рынке в марте 2017 года, пишет The Pharma Letter Речь идет о воспроизведенных лекарственных средствах, предназначенных для терапии онкологических и инфекционных заболеваний, включая грибковые инфекции.Недавно индийский производитель начал реализацию некоторых их своих ЛС на рынках Италии и Испании. В этом году Dr Reddy's планирует укрепить свои позиции в этих странах, предоставив доступ к средствам для лечения ВИЧ-инфекции.Ключевые слова: Dr Reddy's Laboratories









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