Софосбувир станет доступен российским пациентам в первом квартале 2017 года Компания Gilead Sciences Europe в ответе на



«С момента регистрации софосбувира в России в марте 2016 года компания Gilead работает с дистрибьютором компании над созданием устойчивой стратегии по доступу к препарату, и мы рады сообщить, что мы ожидаем появления софосбувира в первом квартале 2017 года. С этого времени софосбувир также будет доступен в рамках региональных программ лечения», - говорится в письме Gilead.



В октябре прошлого года



В ответе производителя лекарственного препарата было сказано, что компания Gilead работает со многими производителями дженериков с целью поставки противогепатитных препаратов в 101 страну с высоким уровнем заболеваемости и ограниченными экономическими ресурсами. Для оценки экономического статуса страны компания использует классификацию Всемирного банка, согласно которой Россия относится к странам с уровнем дохода выше среднего. По этой причине на данный момент Gilead не планирует включать Россию в программу доступа.



«Мы уверены, что поставки оригинального препарата на российский рынок является самым эффективным способом обеспечить доступ к препарату», – говорится в письме.



Софосбувир был

Согласно условиям контракта на поставку софосбувира, расторгнутого в Якутии, цена препарата составляла 191 113 рубля за упаковку или 573 340 рублей за трехмесячный курс.



Ключевые слова: софосбувир, Россия, гепатит С Компания Gilead Sciences Europe в ответе на открытое письмо «Коалиции по готовности к лечению» заявила, что появление софосбувира на российском рынке ожидается в первом квартале 2017 года. Также с этого времени препарат для терапии вирусного гепатита С станет доступен в рамках региональных программ лечения.«С момента регистрации софосбувира в России в марте 2016 года компания Gilead работает с дистрибьютором компании над созданием устойчивой стратегии по доступу к препарату, и мы рады сообщить, что мы ожидаем появления софосбувира в первом квартале 2017 года. С этого времени софосбувир также будет доступен в рамках региональных программ лечения», - говорится в письме Gilead.В октябре прошлого года был расторгнут первый в России контракт на поставку софосбувира в якутскую больницу, что и побудило «Коалицию по готовности к лечению» обратится в Gilead с открытым письмом, в котором авторы призвали компанию либо включить Россию в число стран, в которые компания разрешает поставлять более дешевые версии софосбувира по лицензии, либо обеспечить наличие препарата на рынке по более доступным ценам.В ответе производителя лекарственного препарата было сказано, что компания Gilead работает со многими производителями дженериков с целью поставки противогепатитных препаратов в 101 страну с высоким уровнем заболеваемости и ограниченными экономическими ресурсами. Для оценки экономического статуса страны компания использует классификацию Всемирного банка, согласно которой Россия относится к странам с уровнем дохода выше среднего. По этой причине на данный момент Gilead не планирует включать Россию в программу доступа.«Мы уверены, что поставки оригинального препарата на российский рынок является самым эффективным способом обеспечить доступ к препарату», – говорится в письме.Софосбувир был одобрен в России в марте 2016 года , однако с момента регистрации софосбувира в России не отмечено ни одного случая поставки препарата в медицинские учреждения. Кроме того, он не продается и в аптеках, несмотря на периодическую публикацию предложений.Согласно условиям контракта на поставку софосбувира, расторгнутого в Якутии, цена препарата составляла 191 113 рубля за упаковку или 573 340 рублей за трехмесячный курс.Ключевые слова: Gilead









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Софосбувир станет доступен российским пациентам в первом квартале 2017 года О скором появлении на рынке РФ софосбувира заявила компания-разработчик средства для лечения гепатита С Gilead Sciences в ответе на открытое письмо «Коалиции по готовности к лечению».

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