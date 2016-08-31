«НПО Петровакс Фарм» может получить льготный займ от ФРП Экспертный совет Фонда развития промышленности при Минпромторге



Реализация проекта позволит компании к 2019 году увеличить производство фармацевтических субстанций в 2,5 раза, таблеток в 7 раз, суппозиториев в 4 раза.



Стоимость проекта по строительству в Покрове Подольского района Московской области производства фармсубстанций и готовых лекарственных форм оценивается в 907 млн рублей, из которых 300 млн рублей могут быть предоставлены ФРП в виде льготного займа.



«Увеличение компанией объемов производства субстанций и готовых лекарственных форм позволит увеличить долю продаж иммунобиологических отечественных препаратов, а также экспорт лекарственных препаратов российского производства», - говорится в материале Фонда развития промышленности.



Ключевые слова: Фонд развития промышленности Экспертный совет Фонда развития промышленности при Минпромторге одобрил выделение займа «НПО Петровакс Фарм» в размере 300 млн рублей на расширение производственных мощностей.Реализация проекта позволит компании к 2019 году увеличить производство фармацевтических субстанций в 2,5 раза, таблеток в 7 раз, суппозиториев в 4 раза.Стоимость проекта по строительству в Покрове Подольского района Московской области производства фармсубстанций и готовых лекарственных форм оценивается в 907 млн рублей, из которых 300 млн рублей могут быть предоставлены ФРП в виде льготного займа.«Увеличение компанией объемов производства субстанций и готовых лекарственных форм позволит увеличить долю продаж иммунобиологических отечественных препаратов, а также экспорт лекарственных препаратов российского производства», - говорится в материале Фонда развития промышленности.Ключевые слова: Петровакс









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