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 Главная / Новости медицины и фармации

08.02.2017 17:25

«НПО Петровакс Фарм» может получить льготный займ от ФРП

Экспертный совет Фонда развития промышленности при Минпромторге одобрил выделение займа «НПО Петровакс Фарм» в размере 300 млн рублей на расширение производственных мощностей.

Реализация проекта позволит компании к 2019 году увеличить производство фармацевтических субстанций в 2,5 раза, таблеток в 7 раз, суппозиториев в 4 раза.

Стоимость проекта по строительству в Покрове Подольского района Московской области производства фармсубстанций и готовых лекарственных форм оценивается в 907 млн рублей, из которых 300 млн рублей могут быть предоставлены ФРП в виде льготного займа.

«Увеличение компанией объемов производства субстанций и готовых лекарственных форм позволит увеличить долю продаж иммунобиологических отечественных препаратов, а также экспорт лекарственных препаратов российского производства», - говорится в материале Фонда развития промышленности.

Ключевые слова: Петровакс, Фонд развития промышленности


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