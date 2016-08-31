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 Главная / Новости медицины и фармации

08.02.2017 16:11

Аспирин увеличивает шансы вынашивания плода женщинами с высоким уровнем С-реактивного белка

Ежедневный прием небольших доз аспирина может помочь забеременеть и успешно выносить ребенка женщинам с неспецифичным воспалением и историей смерти плода во время беременности, свидетельствуют результаты исследования, опубликованные в Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism.

В исследованиях приняли участие 1228 женщин в возрасте 18-40 лет, у которых ранее были случаи смерти плода во время беременности. Согласно дизайну КИ участницы принимали ежедневно 81 грамм аспирина или плацебо до наступления беременности (не более 6 месяцев) и в течение 36 недель гестации.

Авторы отметили, что наибольшую пользу прием аспирина принес женщинам с уровнем высокочувствительного С-реактивного белка (маркера воспаления) выше 1,95 мг на литр крови. В данной группе прием аспирина повышал вероятность рождения живого ребенка с 44% до 59%. Согласно результатам КИ, аспирин способствовал снижению уровня С-реактивного белка.

По данным ученых, в группах с низким (менее 0,70 мг/литр) и средним (0,70-1,95 мг/литр) уровнями С-реактивного белка применение аспирина не оказывало статистически значимого эффекта на повышение вероятности зачатия и рождения живого ребенка. Вне зависимости от использования аспирина или плацебо в этих группах вероятность рождения живого ребенка составляла 59%.

Ключевые слова: беременность, аспирин


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