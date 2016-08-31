Аспирин увеличивает шансы вынашивания плода женщинами с высоким уровнем С-реактивного белка Ежедневный прием небольших доз аспирина может помочь забеременеть и успешно выносить ребенка женщинам с неспецифичным воспалением и историей смерти плода во время беременности, свидетельствуют результаты исследования, опубликованные в



В исследованиях приняли участие 1228 женщин в возрасте 18-40 лет, у которых ранее были случаи смерти плода во время беременности. Согласно дизайну КИ участницы принимали ежедневно 81 грамм аспирина или плацебо до наступления беременности (не более 6 месяцев) и в течение 36 недель гестации.



Авторы отметили, что наибольшую пользу прием аспирина принес женщинам с уровнем высокочувствительного С-реактивного белка (маркера воспаления) выше 1,95 мг на литр крови. В данной группе прием аспирина повышал вероятность рождения живого ребенка с 44% до 59%. Согласно результатам КИ, аспирин способствовал снижению уровня С-реактивного белка.



По данным ученых, в группах с низким (менее 0,70 мг/литр) и средним (0,70-1,95 мг/литр) уровнями С-реактивного белка применение аспирина не оказывало статистически значимого эффекта на повышение вероятности зачатия и рождения живого ребенка. Вне зависимости от использования аспирина или плацебо в этих группах вероятность рождения живого ребенка составляла 59%.



Ключевые слова: аспирин Ежедневный прием небольших доз аспирина может помочь забеременеть и успешно выносить ребенка женщинам с неспецифичным воспалением и историей смерти плода во время беременности, свидетельствуют результаты исследования, опубликованные в Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism В исследованиях приняли участие 1228 женщин в возрасте 18-40 лет, у которых ранее были случаи смерти плода во время беременности. Согласно дизайну КИ участницы принимали ежедневно 81 грамм аспирина или плацебо до наступления беременности (не более 6 месяцев) и в течение 36 недель гестации.Авторы отметили, что наибольшую пользу прием аспирина принес женщинам с уровнем высокочувствительного С-реактивного белка (маркера воспаления) выше 1,95 мг на литр крови. В данной группе прием аспирина повышал вероятность рождения живого ребенка с 44% до 59%. Согласно результатам КИ, аспирин способствовал снижению уровня С-реактивного белка.По данным ученых, в группах с низким (менее 0,70 мг/литр) и средним (0,70-1,95 мг/литр) уровнями С-реактивного белка применение аспирина не оказывало статистически значимого эффекта на повышение вероятности зачатия и рождения живого ребенка. Вне зависимости от использования аспирина или плацебо в этих группах вероятность рождения живого ребенка составляла 59%.Ключевые слова: беременность









Последние новости



Аспирин увеличивает шансы вынашивания плода женщинами с высоким уровнем С-реактивного белка Результаты клинических исследований свидетельствуют об эффективности ежедневного применения аспирина для повышения вероятности зачатия и успешного вынашивания женщинами с уровнем высокочувствительного С-реактивного белка (маркера воспаления) выше 1,95 мг на литр.

«ЭГИС» выкупила у компании «Ядран» права на ряд лекарственных средств Расширение продуктового портфеля позволяет «ЭГИС» обеспечить российских пациентов наиболее широким ассортиментным предложением для профилактики и лечения гинекологических заболеваний, отметили в компании.

В США зарегистрирован препарат Amgen для лечения вторичного гиперпаратиреоза Этелкалцетид стал первым за 12 лет препаратом против вторичного гиперпаратиреоза и является единственным кальцимиметиком, предназначенным для внутривенного введения во время проведения диализа.

Эрез Вигодман ушел с поста исполнительного директора Teva Временно исполняющим обязанности руководителя израильской компании Teva назначен д-р Ицхак Петербург.