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 Главная / Новости медицины и фармации

08.02.2017 13:49

«ЭГИС» выкупила у компании «Ядран» права на ряд лекарственных средств

Венгерская компания «ЭГИС» расширила гинекологический и дерматологический портфель, заключив с хорватским производителем «Ядран» соглашение о передаче прав на ряд препаратов. Об этом сообщается в пресс-релизе «ЭГИС».

Сделка включает в себя передачу прав на пять позиций популярного препарата Д-Пантенол, улучшающего регенерацию поврежденной кожи и ряд продуктов гинекологического направления: Вагилак капсулы – оральный пробиотик, предназначенный для восстановления микрофлоры влагалища, Вагилак жидкое мыло и гель для интимной гигиены, биологически активную добавку Феминал для уменьшения нежелательных климактерических симптомов, препарат Фолацин (фолиевая кислота).

Сделка позволяет компании «ЭГИС» обеспечить российских пациентов наиболее широким ассортиментным предложением для профилактики и лечения гинекологических заболеваний.

«Приобретения являются частью стратегического развития и укрепления позиций «ЭГИС» в России, которая рассматривается компанией в качестве главного партнера», - говорится в пресс-релизе «ЭГИС». Поставки приобретенных препаратов в Россию начались в феврале 2017 года.

Ключевые слова: ЭГИС, Ядран


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