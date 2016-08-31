В США зарегистрирован препарат Amgen для лечения вторичного гиперпаратиреоза Администрация по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) зарегистрировала этелкалцетид (etelcalcetide), разработанный компанией Amgen для лечения вторичного гиперпаратиреоза у взрослых пациентов с хронической болезнью почек,



В Amgen подчеркивают, что этелкалцетид стал первым за 12 лет препаратом против вторичного гиперпаратиреоза и является единственным кальцимиметиком, предназначенным для внутривенного введения во время проведения диализа. Лекарственное средство было зарегистрировано на территории США под торговым наименованием Парсабив (Parsabiv).



В поддержку заявки на регистрацию этелкалцетида были направлены результаты клинических исследований III фазы. В двух КИ продолжительностью 26 недель приняли участие более 1 тыс. пациентов на гемодиализе с уровнем паратиреоидного гормона выше 400 пг/мл. В зависимости от группы участники получали этелкалцетид или плацебо три раза в неделю в ходе диализа.



По результатам исследований, применение препарата способствовало снижению уровня паратиреоидного гормона более чем на 30% у 77-79%, тогда как в плацебо-группе данный показатель снизился только на 11%.



Ключевые слова: FDA Администрация по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) зарегистрировала этелкалцетид (etelcalcetide), разработанный компанией Amgen для лечения вторичного гиперпаратиреоза у взрослых пациентов с хронической болезнью почек, говорится в пресс-релизе фармпроизводителя.В Amgen подчеркивают, что этелкалцетид стал первым за 12 лет препаратом против вторичного гиперпаратиреоза и является единственным кальцимиметиком, предназначенным для внутривенного введения во время проведения диализа. Лекарственное средство было зарегистрировано на территории США под торговым наименованием Парсабив (Parsabiv).В поддержку заявки на регистрацию этелкалцетида были направлены результаты клинических исследований III фазы. В двух КИ продолжительностью 26 недель приняли участие более 1 тыс. пациентов на гемодиализе с уровнем паратиреоидного гормона выше 400 пг/мл. В зависимости от группы участники получали этелкалцетид или плацебо три раза в неделю в ходе диализа.По результатам исследований, применение препарата способствовало снижению уровня паратиреоидного гормона более чем на 30% у 77-79%, тогда как в плацебо-группе данный показатель снизился только на 11%.Ключевые слова: Amgen









Последние новости



«ЭГИС» выкупила у компании «Ядран» права на ряд лекарственных средств Расширение продуктового портфеля позволяет «ЭГИС» обеспечить российских пациентов наиболее широким ассортиментным предложением для профилактики и лечения гинекологических заболеваний, отметили в компании.

В США зарегистрирован препарат Amgen для лечения вторичного гиперпаратиреоза Этелкалцетид стал первым за 12 лет препаратом против вторичного гиперпаратиреоза и является единственным кальцимиметиком, предназначенным для внутривенного введения во время проведения диализа.

Эрез Вигодман ушел с поста исполнительного директора Teva Временно исполняющим обязанности руководителя израильской компании Teva назначен д-р Ицхак Петербург.

Обязательная маркировка может быть введена только для дорогих лекарств На рабочей встрече ЕЭК с бизнес-сообществами стран-участниц обсуждался вопрос введения обязательной маркировки только для жизненно необходимых стоимостью выше 500 рублей, а также тип маркировки.