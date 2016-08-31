Эрез Вигодман ушел с поста исполнительного директора Teva

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Главная / Новости медицины и фармации
08.02.2017 12:28
Эрез Вигодман ушел с поста исполнительного директора TevaИзраильская компания Teva объявила об уходе с должности исполнительного директора Эреза Вигодмана (Erez Vigodman). Временным исполняющим обязанности руководителя компании назначен д-р Ицхак Петербург (Yitzhak Peterburg), бывший председателем совета директоров Teva, сообщает Haaretz.
Законодательство Израиля запрещает совмещать обязанности председателя совета директоров и исполнительного директора компании, поэтому на место Петербурга был назначен Сол Барер (Sol Barer), ранее занимавший пост исполнительного директора Celgene.
Вигодман руководил деятельностью Teva с 2014 года. Для поиска нового исполнительного директора Teva заключила контракт с рекрутинговым агентством.
Ключевые слова: Teva, назначение
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