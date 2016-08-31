Эрез Вигодман ушел с поста исполнительного директора Teva Израильская компания Teva объявила об уходе с должности исполнительного директора Эреза Вигодмана (Erez Vigodman). Временным исполняющим обязанности руководителя компании назначен д-р Ицхак Петербург (Yitzhak Peterburg), бывший председателем совета директоров Teva, сообщает



Законодательство Израиля запрещает совмещать обязанности председателя совета директоров и исполнительного директора компании, поэтому на место Петербурга был назначен Сол Барер (Sol Barer), ранее занимавший пост исполнительного директора Celgene.



Вигодман руководил деятельностью Teva с 2014 года. Для поиска нового исполнительного директора Teva заключила контракт с рекрутинговым агентством.



Ключевые слова: назначение Израильская компания Teva объявила об уходе с должности исполнительного директора Эреза Вигодмана (Erez Vigodman). Временным исполняющим обязанности руководителя компании назначен д-р Ицхак Петербург (Yitzhak Peterburg), бывший председателем совета директоров Teva, сообщает Haaretz Законодательство Израиля запрещает совмещать обязанности председателя совета директоров и исполнительного директора компании, поэтому на место Петербурга был назначен Сол Барер (Sol Barer), ранее занимавший пост исполнительного директора Celgene.Вигодман руководил деятельностью Teva с 2014 года. Для поиска нового исполнительного директора Teva заключила контракт с рекрутинговым агентством.Ключевые слова: Teva









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Эрез Вигодман ушел с поста исполнительного директора Teva Временно исполняющим обязанности руководителя израильской компании Teva назначен д-р Ицхак Петербург.

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