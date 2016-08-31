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 Главная / Новости медицины и фармации

08.02.2017 10:59

Обязательная маркировка может быть введена только для дорогих лекарств

Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) рассматривает возможность введения обязательной маркировки лекарственных препаратов только для жизненно необходимых ЛС стоимостью выше 500 рублей, пишут «Известия».

Идея маркировать специальными метками не все лекарства, а только дорогие обсуждалась ЕЭК в январе на рабочей встрече с бизнес-сообществами Белоруссии, Казахстана и Киргизии. Об этом «Известиям» рассказали два участника совещания. По их словам, также на встрече обсуждался вопрос типа маркировки (пока что в России производители тестируют маркировку QR-кодом).

В случае с лекарствами считывать каждый чип с коробки слишком трудоемко. Поэтому сейчас рассматривается вариант, при котором маркированные медикаменты смогут проходить через специальную раму-сканер, в результате чего информация будет считываться автоматически. Такое возможно в случае использования радиочастотных меток — RFID-чипов. Каждый такой чип стоит минимум 15–20 рублей, что даст весомую прибавку в цене дорогих медикаментов. Поэтому в ЕЭК предложили маркировать RFID-чипами лишь лекарства стоимостью от 500 рублей.

Пилотный проект по маркировке лекарственных препаратов стартовал в России в конце января по распоряжению премьер-министра Дмитрия Медведева. Участие в системе электронной маркировки будет добровольным в течение периода апробации, который продлится один год.

По словам премьера, автоматизированная система позволит отслеживать все этапы движения продукции от производителя до аптеки или медицинского учреждения. «В результате любой человек с помощью специального прибора-сканера в аптеке или же своего смартфона, если там установлена программа, сможет проверить происхождение упаковки, убедиться, что это именно легальная продукция», - добавил Медведев.

Ключевые слова: маркировка лекарств, Евразийская экономическая комиссия, ЕЭК


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