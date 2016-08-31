Гомеопатические средства пользуются наибольшим спросом в столичном регионе

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Главная / Новости медицины и фармации
07.02.2017 17:06
Гомеопатические средства пользуются наибольшим спросом в столичном регионеВ 2016 году на столичный регион пришлось более трети общероссийских продаж гомеопатических препаратов, рассказал АГН "Москва" директор DSM Group Сергей Шуляк.
По словам Шуляка, в прошедшем году 26,7% всего объема продаж пришлось на Москву, на область - 10,7%. Самым популярным гомеопатическим препаратом как в столице, так и в регионе стал Оциллококцинум, на втором месте - Траумель.
В Москве третье место занимает препарат Гомеовокс, в Подмосковье - Вибуркол. В число востребованных у жителей московского региона гомеопатических препаратов также вошли: Стодаль, Цель Т, Мастодинон, Лимфомиозот, Афлубин, Дантинорм.
По данным аудита фармацевтического рынка России DSM Group (имеется в распоряжении редакции Remedium), гомеопатические препараты занимают менее 1% рынка лекарств в стоимостном выражении и в упаковках. Основной канал потребления гомеопатических средств, - аптечные продажи: более 99% продаж и в деньгах, и в упаковках приходится на покупки населения за счет собственных средств. В 2016 году суммарный объем продаж составил 8 млрд рублей, что меньше, чем в предыдущем году на 14%. В упаковках снижение составило 11,4% с итогом 20 млн упаковок.
6 февраля 2017 года комиссия РАН опубликовала меморандум о признании гомеопатии лженаукой. Для ведомств и организаций были подготовлены соответствующие рекомендации с учетом решения комиссии.
Ключевые слова: гомеопатия
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