Гомеопатические средства пользуются наибольшим спросом в столичном регионе В 2016 году на столичный регион пришлось более трети общероссийских продаж гомеопатических препаратов, рассказал



По словам Шуляка, в прошедшем году 26,7% всего объема продаж пришлось на Москву, на область - 10,7%. Самым популярным гомеопатическим препаратом как в столице, так и в регионе стал Оциллококцинум, на втором месте - Траумель.



В Москве третье место занимает препарат Гомеовокс, в Подмосковье - Вибуркол. В число востребованных у жителей московского региона гомеопатических препаратов также вошли: Стодаль, Цель Т, Мастодинон, Лимфомиозот, Афлубин, Дантинорм.







6 февраля 2017 года комиссия РАН опубликовала меморандум



Ключевые слова: В 2016 году на столичный регион пришлось более трети общероссийских продаж гомеопатических препаратов, рассказал АГН "Москва" директор DSM Group Сергей Шуляк.По словам Шуляка, в прошедшем году 26,7% всего объема продаж пришлось на Москву, на область - 10,7%. Самым популярным гомеопатическим препаратом как в столице, так и в регионе стал Оциллококцинум, на втором месте - Траумель.В Москве третье место занимает препарат Гомеовокс, в Подмосковье - Вибуркол. В число востребованных у жителей московского региона гомеопатических препаратов также вошли: Стодаль, Цель Т, Мастодинон, Лимфомиозот, Афлубин, Дантинорм. По данным аудита фармацевтического рынка России DSM Group (имеется в распоряжении редакции Remedium), гомеопатические препараты занимают менее 1% рынка лекарств в стоимостном выражении и в упаковках. Основной канал потребления гомеопатических средств, - аптечные продажи: более 99% продаж и в деньгах, и в упаковках приходится на покупки населения за счет собственных средств. В 2016 году суммарный объем продаж составил 8 млрд рублей, что меньше, чем в предыдущем году на 14%. В упаковках снижение составило 11,4% с итогом 20 млн упаковок.6 февраля 2017 года комиссия РАН опубликовала меморандум о признании гомеопатии лженаукой . Для ведомств и организаций были подготовлены соответствующие рекомендации с учетом решения комиссии.Ключевые слова: гомеопатия









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Гомеопатические средства пользуются наибольшим спросом в столичном регионе В 2016 году более одной трети от всего объема проданной на территории РФ гомеопатии пришлось на столичный регион, причем 26,7% гомеопатических средств были приобретены жителями Москвы.

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