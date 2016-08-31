Carmat отозвала запрос на возобновление КИ кардиопротеза

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Главная / Новости медицины и фармации
07.02.2017 16:20
Carmat отозвала запрос на возобновление КИ кардиопротезаФранцузская компания Carmat отозвала из регуляторных органов заявление на возобновление клинических исследований искусственного сердца, сообщает Reuters. Клинические исследования были приостановлены после смерти пятого участника КИ кардиопротеза.
В компании пояснили, что запрос на возобновление КИ будет снова подан в ближайшее время после сбора дополнительных данных, запрошенных Национальным агентством по безопасности лекарственных средств и товаров медицинского назначения Франции (ANSM).
По данным Carmat, смерть пятого участника КИ произошла из-за неисправности системы питания устройства, вызванной некорректным обращением самого пациента с аккумулятором кардиопротеза. Известно, что пятому участнику клинических исследований кардиопротез был установлен в августе 2016 года, а умер он в октябре.
Искусственное сердце компании Carmat предназначено для установки терминальным больным, которые не могут рассчитывать на пересадку донорского сердца в силу различных причин. Устройство массой 900 грамм было разработано совместными усилиями специалистов Европейского аэрокосмического концерна (EADS) и кардиохирурга Алана Карпентьер (Alain Carpentier). Стоимость искусственного сердца французского происхождения оценивается в 140-180 тыс. евро.
Фото: France 24
Ключевые слова: Carmat
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