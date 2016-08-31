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 Главная / Новости медицины и фармации

07.02.2017 14:29

Средство для обратимой мужской контрацепции успешно прошло испытание на макаках

В журнале Basic and Clinical Andrology опубликованы результаты исследования на макаках-резус нового негормонального средства для пролонгированной мужской контрацепции – геля Vasalgel. Авторы работы отметили, что в будущем Vasalgel может стать обратимой альтернативой вазэктомии.

Для проведения эксперимента ученые ввели в семявыводящие каналы 16 взрослых самцов макак-резус гель Vasalgel. Через 7 дней после процедуры все самцы были переведены на совместное содержание с фертильными самками. Наблюдение в течение 1-2 репродуктивных сезонов не выявило случаев оплодотворения самцами, участвовавшими в эксперименте. Ученые отметили, что инъекции Vasalgel переносились хорошо, а частота развития нежелательных явлений была сопоставима с показателями вазэктомии.

Vasalgel является нелекарственным средством, преобразующимся в нетоксичный гидрогель при введении в семявыводящие каналы. Vasalgel формирует барьер, препятствующий движению спермы. В ранних испытаниях на кроликах было показано, что данный метод контрацепции обратим – гидрогель легко вымывался из семявыводящих каналов специальным раствором.

Ключевые слова: контрацепция


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