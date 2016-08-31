Власти Китая рассчитывают на традиционную медицину в борьбе с ВИЧ

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Главная / Новости медицины и фармации
07.02.2017 12:53
Власти Китая рассчитывают на традиционную медицину в борьбе с ВИЧПравительство Китая опубликовало пятилетний план по противодействию распространению ВИЧ и СПИД с 2016 по 2020 года, сообщает Xinhua. Среди прочего, правительство страны намерено поощрять использование традиционной китайской медицины в рамках борьбы с ВИЧ.
Представленный план предполагает принятие мер по выявлению всех ВИЧ-инфицированных пациентов, а также снижение частоты инфицирования в медицинских учреждениях и сокращение показателей вертикальной передачи ВИЧ от матери ребенку. Помимо этого правительство планирует снизить смертность и повысить качество жизни больных.
Целью является снижение к 2020 году уровня вертикальной передачи ВИЧ минимум на 4%, а показателя частоты инфицирования гомосексуальных мужчин – на 10%. Также правительство планирует обеспечить 90% ВИЧ-положительных пациентов необходимыми антиретровирусными препаратами и добиться значимого снижения вирусной нагрузки у 90% получающих лечение.
Ключевые слова: Китай, ВИЧ
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