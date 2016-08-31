Власти Китая рассчитывают на традиционную медицину в борьбе с ВИЧ Правительство Китая опубликовало пятилетний план по противодействию распространению ВИЧ и СПИД с 2016 по 2020 года, сообщает



Представленный план предполагает принятие мер по выявлению всех ВИЧ-инфицированных пациентов, а также снижение частоты инфицирования в медицинских учреждениях и сокращение показателей вертикальной передачи ВИЧ от матери ребенку. Помимо этого правительство планирует снизить смертность и повысить качество жизни больных.



Целью является снижение к 2020 году уровня вертикальной передачи ВИЧ минимум на 4%, а показателя частоты инфицирования гомосексуальных мужчин – на 10%. Также правительство планирует обеспечить 90% ВИЧ-положительных пациентов необходимыми антиретровирусными препаратами и добиться значимого снижения вирусной нагрузки у 90% получающих лечение.



Ключевые слова: ВИЧ Правительство Китая опубликовало пятилетний план по противодействию распространению ВИЧ и СПИД с 2016 по 2020 года, сообщает Xinhua . Среди прочего, правительство страны намерено поощрять использование традиционной китайской медицины в рамках борьбы с ВИЧ.Представленный план предполагает принятие мер по выявлению всех ВИЧ-инфицированных пациентов, а также снижение частоты инфицирования в медицинских учреждениях и сокращение показателей вертикальной передачи ВИЧ от матери ребенку. Помимо этого правительство планирует снизить смертность и повысить качество жизни больных.Целью является снижение к 2020 году уровня вертикальной передачи ВИЧ минимум на 4%, а показателя частоты инфицирования гомосексуальных мужчин – на 10%. Также правительство планирует обеспечить 90% ВИЧ-положительных пациентов необходимыми антиретровирусными препаратами и добиться значимого снижения вирусной нагрузки у 90% получающих лечение.Ключевые слова: Китай









Последние новости



Власти Китая рассчитывают на традиционную медицину в борьбе с ВИЧ Правительство Китая намерено в течение 5 лет обеспечить 90% ВИЧ-инфицированных пациентов антиретровирусной терапией и снизить на 4% вертикальную передачу вируса от матери ребенку.

Минздрав внесет изменения в нацкалендарь профилактических прививок Минздрав подготовил проект приказа об увеличении числа детей, относящихся к группе риска.

В США появился тест для выявления лизосомных болезней накопления у новорожденных FDA одобрила первую скрининговую системы для лабораторной диагностики мукополисахаридоза 1 типа, болезней Помпе, Гоше и Фабри.

ФАС поддержала признание гомеопатии лженаукой Антимонопольная служба выступила в поддержку меморандума РАН о признании лженаучности гомеопатии, заявив, что сможет выполнить рекомендации отраслевой Комиссии РАН в случае внесения Минздравом соответствующих изменений в закон об обращении лекарственных средств.