Главная / Новости медицины и фармации В Москве прошел X Форум «Движение против рака. Онкология - предел возможностей» Создание национальной программы по борьбе с онкологическими заболеваниями, дефицит финансирования, поздняя диагностика и уникальные достижения российских врачей-онкологов стали основными темами X, юбилейного, Форума «Движение против рака. Онкология - предел возможностей», который состоялся в Москве 2 февраля 2017 года.



По традиции, Форум был приурочен ко Всемирному дню борьбы против рака, который ежегодно отмечается во всем Мире 4 февраля. Организаторами мероприятия выступили межрегиональное общественное движение «Движение против рака» при поддержке Некоммерческого партнерства «Равное право на жизнь» и Ассоциации онкологов России под эгидой ФГБУ «РОНЦ им. Н.Н. Блохина» Минздрава России.



Ежегодно в мире заболевает раком 14 млн. человек, а к 2030-му году их количество составит 30 млн. человек. В России злокачественные опухоли ежегодно диагностируются у 500 тыс. человек. Каждый год от онкологии в нашей стране умирает около 300 тыс. человек, причем 100 тыс. - в первый год после постановки диагноза. Рак бросает серьезный вызов, и оттого, как быстро он будет принят, зависят жизнь и здоровье многих людей.



«Онкология должна стать главным приоритетом в здравоохранении, - такими словами открыл Форум Михаил Давыдов, главный внештатный онколог Минздрава РФ, директор ФГБУ «РОНЦ им. Н.Н. Блохина» Минздрава России, председатель правления Ассоциации онкологов России. - Это наукоемкая, многопрофильная дисциплина, которая требует своего алгоритма организации и отдельного финансирования. Только в этом случае может произойти коренной перелом».



По словам Михаила Давыдова, одна из главных проблем отрасли - отсутствие национальной программы по борьбе с онкологическими заболеваниями, хотя аналогичные документы приняты во многих странах мира, в том числе в Беларуси и Казахстане. Первые шаги по созданию национальной программы уже были сделаны в прошлом году и в июне 2017-го года проект программы будет представлен на съезде онкологов России в Уфе.



Идею создания национальной программы поддерживают и в Минздраве: «Сейчас мы плотно сотрудничаем с Ассоциацией онкологов, и надеемся, что национальная программа позволит нам решить, например, такую проблему как выявление рака на поздних стадиях», - подчеркнул Михаил Крамаров, начальник Отдела реализации специальных программ Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного лечения Минздрава РФ.



С отсутствием национальной программы тесно связан и другой важнейший вопрос — недостаточное финансирование онкологической службы. По словам Дмитрия Борисова, руководителя отдела перспективного развития и международных научных связей ФГБУ «РОНЦ им. Н.Н. Блохина», зам. председателя правления Ассоциации онкологов России, за 10 лет финансирование онкослужбы в России увеличилось более чем в 10 раз, но этого все равно не хватает. Для примера: расходы на лекарства для онкологических больных в России на 25% ниже, чем в Польше и в 7 раз ниже, чем в Германии! Так, чтобы обеспечить всех онкопациентов в России необходимыми лекарствами, требуется 435 млрд рублей — это в 10 раз больше, чем выделяется в настоящее время.





Несмотря на существующие барьеры, а иногда и вопреки им, российские онкологи каждый день спасают жизни онкобольных, расширяя пределы возможного. На Форуме были представлены уникальные операции, проведенные за последнее время в Москве и Петербурге. Так, Алексей Беляев, главный внештатный онколог Северо-Западного федерального округа, директор ФГБУ «НИИ онкологии им Н.Н. Петрова», рассказал о том, что в клинике активно развивается высокотехнологичное направление малоинвазивной хирургии — по некоторым видам рака до 90% операций выполняется подобным способом. «Наши технологии соответствуют международным стандартам, и при этом мы нередко идем вперед, преодолеваем предел возможностей», - привел пример Алексей Беляев.



В свою очередь, Эльмар Мусаев, заведующий отделением вертебральной хирургии ФГБУ «РОНЦ им. Н.Н. Блохина», представил уникальные операции на мягких тканях и позвоночнике — благодаря 3D технологиям и достижениям реконструктивной хирургии удается спасти жизни больных, которые раньше считались безнадежными.



Однако уникальные операции — это лишь вершина айсберга. «Основная проблема России — позднее распознавание опухолей. В прошлом году мы оперировали пациента с опухолью почки, которая по нижней полой вене достигла предсердия. Это значит, что она развивалась полтора-два года!» - рассказал Михаил Давыдов. По его словам, эта сложнейшая операция, выполненная на открытом сердце, не имеет аналогов в мире, и российские хирурги, столкнувшись со сложнейшей задачей, смогли с ней успешно справиться.



Решить проблемы, связанные с поздней диагностикой рака, помогло бы введение в стране системы скринингов — в первую очередь, по опухолям желудочно-кишечного тракта, легкого и опорно-двигательного аппарата. Эти виды рака при обнаружении на начальных стадиях могут быть излечены хирургическим путем без больших затрат.



По мнению экспертов Форума, есть необходимость в проведении не только скринингов, но и качественной диспансеризации, а также в повышении профессионального уровня врачей на местах. «Мы должны популяризировать те операции и методы лечения, которые у нас есть, потому что иногда даже врачи не знают, что больных можно спасти, - считает Эльмар Мусаев. - Но есть и другая крайность: порой в районных больницах пытаются делать сложные операции и тем самым только ухудшают ситуацию». «Проблемы онкологии в регионах известны: пациенты ждут несколько месяцев, с трудом получают радиологическую помощь. Иногда оборудование простаивает, не хватает онкологов, радиологов, а главное — нет контроля лечения», - выразил общую обеспокоенность Алексей Беляев.



В завершение Форума Николай Дронов, член общественного совета при Минздраве РФ, председатель исполнительного комитета МОД «Движение против рака», подчеркнул, что за 10 лет удалось сдвинуть ситуацию с мертвой точки и проблемы онкологии частично были решены. В частности, повышены акцизы на табак и алкоголь (эти факторы могут провоцировать развитие опухолей), благодаря специализированным федеральным программам улучшилось материально-техническое оснащение клиник, создан алгоритм обследования и лечения онкопациентов. «Каждый наш форум заканчивался обращением к органам власти. В этом году его не будет, так как наше прошлогоднее обращение сохраняет свою актуальность — создание национального плана по борьбе с онкологическими заболеваниями, - резюмировал Николай Дронов. - Мы хотим, чтобы все современные технологии лечения стали доступны как можно быстрее не только в федеральных центрах, но и по месту жительства пациентов».





Ключевые слова: онкология По традиции, Форум был приурочен ко Всемирному дню борьбы против рака, который ежегодно отмечается во всем Мире 4 февраля. Организаторами мероприятия выступили межрегиональное общественное движение «Движение против рака» при поддержке Некоммерческого партнерства «Равное право на жизнь» и Ассоциации онкологов России под эгидой ФГБУ «РОНЦ им. Н.Н. Блохина» Минздрава России.«Онкология должна стать главным приоритетом в здравоохранении, - такими словами открыл Форум, главный внештатный онколог Минздрава РФ, директор ФГБУ «РОНЦ им. Н.Н. Блохина» Минздрава России, председатель правления Ассоциации онкологов России. - Это наукоемкая, многопрофильная дисциплина, которая требует своего алгоритма организации и отдельного финансирования. Только в этом случае может произойти коренной перелом».По словам Михаила Давыдова, одна из главных проблем отрасли - отсутствие национальной программы по борьбе с онкологическими заболеваниями, хотя аналогичные документы приняты во многих странах мира, в том числе в Беларуси и Казахстане. Первые шаги по созданию национальной программы уже были сделаны в прошлом году и в июне 2017-го года проект программы будет представлен на съезде онкологов России в Уфе.Идею создания национальной программы поддерживают и в Минздраве: «Сейчас мы плотно сотрудничаем с Ассоциацией онкологов, и надеемся, что национальная программа позволит нам решить, например, такую проблему как выявление рака на поздних стадиях», - подчеркнул, начальник Отдела реализации специальных программ Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного лечения Минздрава РФ.С отсутствием национальной программы тесно связан и другой важнейший вопрос — недостаточное финансирование онкологической службы. По словам, руководителя отдела перспективного развития и международных научных связей ФГБУ «РОНЦ им. Н.Н. Блохина», зам. председателя правления Ассоциации онкологов России, за 10 лет финансирование онкослужбы в России увеличилось более чем в 10 раз, но этого все равно не хватает. Для примера: расходы на лекарства для онкологических больных в России на 25% ниже, чем в Польше и в 7 раз ниже, чем в Германии!Несмотря на существующие барьеры, а иногда и вопреки им, российские онкологи каждый день спасают жизни онкобольных, расширяя пределы возможного. На Форуме были представлены уникальные операции, проведенные за последнее время в Москве и Петербурге. Так,, главный внештатный онколог Северо-Западного федерального округа, директор ФГБУ «НИИ онкологии им Н.Н. Петрова», рассказал о том, что в клинике активно развивается высокотехнологичное направление малоинвазивной хирургии — по некоторым видам рака до 90% операций выполняется подобным способом. «Наши технологии соответствуют международным стандартам, и при этом мы нередко идем вперед, преодолеваем предел возможностей», - привел пример Алексей Беляев.В свою очередь,, заведующий отделением вертебральной хирургии ФГБУ «РОНЦ им. Н.Н. Блохина», представил уникальные операции на мягких тканях и позвоночнике — благодаря 3D технологиям и достижениям реконструктивной хирургии удается спасти жизни больных, которые раньше считались безнадежными.Однако уникальные операции — это лишь вершина айсберга. «Основная проблема России — позднее распознавание опухолей. В прошлом году мы оперировали пациента с опухолью почки, которая по нижней полой вене достигла предсердия. Это значит, что она развивалась полтора-два года!» - рассказал Михаил Давыдов. По его словам, эта сложнейшая операция, выполненная на открытом сердце, не имеет аналогов в мире, и российские хирурги, столкнувшись со сложнейшей задачей, смогли с ней успешно справиться.По мнению экспертов Форума, есть необходимость в проведении не только скринингов, но и качественной диспансеризации, а также в повышении профессионального уровня врачей на местах. «Мы должны популяризировать те операции и методы лечения, которые у нас есть, потому что иногда даже врачи не знают, что больных можно спасти, - считает Эльмар Мусаев. - Но есть и другая крайность: порой в районных больницах пытаются делать сложные операции и тем самым только ухудшают ситуацию». «Проблемы онкологии в регионах известны: пациенты ждут несколько месяцев, с трудом получают радиологическую помощь. Иногда оборудование простаивает, не хватает онкологов, радиологов, а главное — нет контроля лечения», - выразил общую обеспокоенность Алексей Беляев.В завершение Форума, член общественного совета при Минздраве РФ, председатель исполнительного комитета МОД «Движение против рака», подчеркнул, что за 10 лет удалось сдвинуть ситуацию с мертвой точки и проблемы онкологии частично были решены. В частности, повышены акцизы на табак и алкоголь (эти факторы могут провоцировать развитие опухолей), благодаря специализированным федеральным программам улучшилось материально-техническое оснащение клиник, создан алгоритм обследования и лечения онкопациентов. «Каждый наш форум заканчивался обращением к органам власти. В этом году его не будет, так как наше прошлогоднее обращение сохраняет свою актуальность — создание национального плана по борьбе с онкологическими заболеваниями, - резюмировал Николай Дронов. - Мы хотим, чтобы все современные технологии лечения стали доступны как можно быстрее не только в федеральных центрах, но и по месту жительства пациентов».Ключевые слова: форум



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