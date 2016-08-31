Минздрав внесет изменения в нацкалендарь профилактических прививок

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Главная / Новости медицины и фармации
07.02.2017 11:35
Минздрав внесет изменения в нацкалендарь профилактических прививокМинистерство здравоохранения планирует внести изменения в приказ об утверждении национального календаря профилактических прививок, расширив критерии отнесения детей к группам риска. Соответствующий проект размещен на портале проектов нормативных правовых актов, информирует РИА Новости.
«Проектом приказа предусмотрено увеличение числа детей, относящихся к группе риска, за счет отнесения к ней детей, имеющих аномалии развития кишечника, онкологические заболевания, а также относящихся к недоношенным и маловесным детям. В данном случае, дети, относящиеся к группе риска, получат право на вакцинацию и ревакцинацию сразу от пяти инфекций (дифтерии, коклюша, столбняка, полиомиелита и гемофильной инфекции)», — говорится в пояснительной записке к проекту.
Отмечается, что при этом проектом приказа предоставляется право использовать как моно, так и комбинированные иммунобиологические препараты для иммунопрофилактики инфекционных болезней, что позволит снизить инъекционную нагрузку на детей, относящихся к группе риска.
Кроме того, проект вносит изменения в порядок проведения гражданам профилактических прививок в рамках календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям в части определения показаний для проведения вакцинации детей инактивированной вакциной для профилактики полиомиелита по эпидемическим показаниям.
Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил проработать вопрос о дополнительной закупке полиомиелитной инактивированной вакцины в рамках национального календаря профилактических прививок, а также о лекарственном обеспечении ВИЧ-инфицированных пациентов и пациентов с туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью. Поручение было дано по итогам совещания о проекте перечня мероприятий по обеспечению стабильного социально-экономического развития РФ в 2017 году.
Ключевые слова: Национальный календарь профилактических прививок, Минздрав
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