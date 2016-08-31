В США появился тест для выявления лизосомных болезней накопления у новорожденных

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Главная / Новости медицины и фармации
06.02.2017 17:32
В США появился тест для выявления лизосомных болезней накопления у новорожденныхАдминистрация по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) выдала маркетинговое разрешение на первую скрининговую систему для выявления у новорожденных лизосомных болезней накопления.
Выпускаемая компанией Baebies диагностическая система Seeker System предназначена для диагностирования мукополисахаридоза 1 типа, болезней Помпе, Гоше и Фабри. Данные заболевания связаны с нарушением функции лизосом - внутриклеточных органелл, которые осуществляют переваривание экзогенного материала или отработавших органелл клетки с помощью ферментов.
До настоящего времени в США не было одобренного регуляторными органами инструментального метода диагностики лизосомных болезней накопления. Seeker System измеряет уровень активности белков, регулирующих функцию лизосом, по образцу сухой крови, взятому через 24-48 часов после рождения.
Эффективность новой системы была проверена в рамках клинических исследований с применением образцов сухой крови более 154 тыс. новорожденных. Новая система успешно определила наличие нарушения функции лизосом у 73 больных детей. Тем не менее эксперты FDA рекомендовали подтверждать данные Seeker System результатами биопсии, генетических и других лабораторных тестов.
Ключевые слова: FDA, лизосомные болезни накопления
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