Новости медицины портала Remedium.ru - самая актуальная информация о рынке лекарств и медицинского обеспечения

Вход на сайт

Авторизоваться
Логин:
Пароль:
Регистрация
Забыли свой пароль?

Вакансии фармкомпанийВакансии

31.08.2016

КЦ "Выбор" Специалист отдела обеспечения качества

31.08.2016

КЦ "Выбор" Менеджер по продажам лабораторного оборудования

31.08.2016

КЦ "Выбор" Химик-аналитик ОКК

Все вакансии




Поиск лекарств


 Главная / Новости медицины и фармации

06.02.2017 17:32

В США появился тест для выявления лизосомных болезней накопления у новорожденных

Администрация по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) выдала маркетинговое разрешение на первую скрининговую систему для выявления у новорожденных лизосомных болезней накопления.

Выпускаемая компанией Baebies диагностическая система Seeker System предназначена для диагностирования мукополисахаридоза 1 типа, болезней Помпе, Гоше и Фабри. Данные заболевания связаны с нарушением функции лизосом - внутриклеточных органелл, которые осуществляют переваривание экзогенного материала или отработавших органелл клетки с помощью ферментов.

До настоящего времени в США не было одобренного регуляторными органами инструментального метода диагностики лизосомных болезней накопления. Seeker System измеряет уровень активности белков, регулирующих функцию лизосом, по образцу сухой крови, взятому через 24-48 часов после рождения.

Эффективность новой системы была проверена в рамках клинических исследований с применением образцов сухой крови более 154 тыс. новорожденных. Новая система успешно определила наличие нарушения функции лизосом у 73 больных детей. Тем не менее эксперты FDA рекомендовали подтверждать данные Seeker System результатами биопсии, генетических и других лабораторных тестов.

Ключевые слова: FDA, лизосомные болезни накопления


Последние новости

06.02.2017 17:32

В США появился тест для выявления лизосомных болезней накопления у новорожденных

FDA одобрила первую скрининговую системы для лабораторной диагностики мукополисахаридоза 1 типа, болезней Помпе, Гоше и Фабри.

06.02.2017 16:03

ФАС поддержала признание гомеопатии лженаукой

Антимонопольная служба выступила в поддержку меморандума РАН о признании лженаучности гомеопатии, заявив, что сможет выполнить рекомендации отраслевой Комиссии РАН в случае внесения Минздравом соответствующих изменений в закон об обращении лекарственных средств.

06.02.2017 15:03

Pfizer может продать часть прав на лекарственные препараты

Pfizer намерена оптимизировать портфель лекарственных средств, избавившись от ряда лекарственных средств. По данным Bloomberg, стоимость сделки может превысить 2 млрд долларов.

06.02.2017 14:10

«Фармимэкс» совместно с Octapharma построят завод в Рязанской области

Ожидается, что строительство завода начнется в 2017 году. Ввод предприятия на полную мощность запланирован на 2022 год.

06.02.2017 12:52

Совфед выступил за распространение программы «Земский фельдшер» на всю Россию

Реализация программы «Земский фельдшер» на территории всей РФ позволит пополнить сельское здравоохранение специалистами со средним медицинским образованием.

Мероприятия

     2017
Пред. год | След. год →

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 1 2 3 4 5


Подписка

ONLINE

Подписка

Реклама



Для смартфона

Читайте новости и статьи в своем смартфоне или планшете.


Яндекс цитирования Яндекс.Метрика

При цитировании и использовании материалов, опубликованных на страницах сайта www.remedium.ru прямая, активная, нескриптовая, не закрытая от индексации, не запрещенная для следования работа ссылка на источник обязательна.
Использование авторского материала возможно только с разрешения редакции!!

Дизайн сайта @pixeljacks