ФАС поддержала признание гомеопатии лженаукой

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Главная / Новости медицины и фармации
06.02.2017 16:03
ФАС поддержала признание гомеопатии лженаукойФедеральная антимонопольная служба РФ (ФАС) поддержала меморандум комиссии РАН о признании гомеопатии лженаукой и фальсификацией научных исследований. Однако без внесения Минздравом изменений в закон об обращении ЛС, ФАС не сможет принять меры, рекомендованные комиссией РАН, говорится в официальном сообщении ФАС.
«Мы полностью поддерживаем решение Российской академии наук. Считаем его правильным, выверенным, давно ожидаемым», - рассказал ТАСС глава антимонопольной службы Тимофей Нижегородцев.
«ФАС России сможет выполнить рекомендации Комиссии РАН, обеспечив защиту граждан от недостоверной рекламы гомеопатии, заявляющей о наличии у гомеопатических препаратов лечебных свойств, только в случае внесения Министерством здравоохранения Российской Федерации соответствующих изменений в Закон об обращении лекарственных средств, исключающий гомеопатические препараты из состава лекарственных средств», - подчеркнули в ФАС. Свою позицию в службе объяснили тем, что согласно действующему законодательство гомеопатические средства являются лекарственными препаратами.
Для урегулирования сложившейся ситуации по поручению министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовы будет сформирована рабочая группа, в которую войдут представители Российской академии наук, ведущих медицинских учреждений страны, а также специалисты в области гомеопатии. «В настоящее время методы гомеопатии в той или иной степени разрешены к применению в большинстве стран мира. Мы исходим из того, что в рамках лечебного процесса и государственных закупок должны использоваться лишь препараты с доказанной клинической эффективностью», - отметил директор департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава Олег Салагай.
По данным аудита фармацевтического рынка России DSM Group (имеется в распоряжении редакции Remedium), гомеопатические препараты занимают менее 1% рынка лекарств в стоимостном выражении и в упаковках. Основной канал потребления гомеопатических средств, - аптечные продажи: более 99% продаж и в деньгах, и в упаковках приходится на покупки населения за счет собственных средств. В 2016 году суммарный объем продаж составил 8 млрд рублей, что меньше, чем в предыдущем году на 14%. В упаковках снижение составило 11,4% с итогом 20 млн упаковок.
Ключевые слова: ФАС, гомеопатия
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