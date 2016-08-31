Pfizer может продать часть прав на лекарственные препараты Компания Pfizer рассматривает возможность продажи ряда медикаментов для лечения сердечно-сосудистых и урологических заболеваний, а также средств для оказания первичной помощи, пишет



Данная мера призвана оптимизировать портфель ЛС производителя. По данным источников, знакомых с ситуацией, от сделки по продаже некоторых препаратов, совокупные годовые продажи которых составляют 700 млн долларов, Pfizer может получить более 2 млрд долларов.



Скорее всего Pfizer избавится от ЛС, 40% продаж которых приходится на США и 45% - на ЕС. Представители компании от комментариев отказались, сообщает Bloomberg.



Ключевые слова: Компания Pfizer рассматривает возможность продажи ряда медикаментов для лечения сердечно-сосудистых и урологических заболеваний, а также средств для оказания первичной помощи, пишет Bloomberg со ссылкой на информированные источники.Данная мера призвана оптимизировать портфель ЛС производителя. По данным источников, знакомых с ситуацией, от сделки по продаже некоторых препаратов, совокупные годовые продажи которых составляют 700 млн долларов, Pfizer может получить более 2 млрд долларов.Скорее всего Pfizer избавится от ЛС, 40% продаж которых приходится на США и 45% - на ЕС. Представители компании от комментариев отказались, сообщает Bloomberg.Ключевые слова: Pfizer









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Pfizer может продать часть прав на лекарственные препараты Pfizer намерена оптимизировать портфель лекарственных средств, избавившись от ряда лекарственных средств. По данным Bloomberg, стоимость сделки может превысить 2 млрд долларов.

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