Pfizer может продать часть прав на лекарственные препараты

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Главная / Новости медицины и фармации
06.02.2017 15:03
Pfizer может продать часть прав на лекарственные препаратыКомпания Pfizer рассматривает возможность продажи ряда медикаментов для лечения сердечно-сосудистых и урологических заболеваний, а также средств для оказания первичной помощи, пишет Bloomberg со ссылкой на информированные источники.
Данная мера призвана оптимизировать портфель ЛС производителя. По данным источников, знакомых с ситуацией, от сделки по продаже некоторых препаратов, совокупные годовые продажи которых составляют 700 млн долларов, Pfizer может получить более 2 млрд долларов.
Скорее всего Pfizer избавится от ЛС, 40% продаж которых приходится на США и 45% - на ЕС. Представители компании от комментариев отказались, сообщает Bloomberg.
Ключевые слова: Pfizer
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