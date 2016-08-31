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 Главная / Новости медицины и фармации

06.02.2017 15:03

Pfizer может продать часть прав на лекарственные препараты

Компания Pfizer рассматривает возможность продажи ряда медикаментов для лечения сердечно-сосудистых и урологических заболеваний, а также средств для оказания первичной помощи, пишет Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

Данная мера призвана оптимизировать портфель ЛС производителя. По данным источников, знакомых с ситуацией, от сделки по продаже некоторых препаратов, совокупные годовые продажи которых составляют 700 млн долларов, Pfizer может получить более 2 млрд долларов.

Скорее всего Pfizer избавится от ЛС, 40% продаж которых приходится на США и 45% - на ЕС. Представители компании от комментариев отказались, сообщает Bloomberg.

Ключевые слова: Pfizer


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