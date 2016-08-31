Конференция «Неврологический больной в терапевтической практике. Ранняя диагностика, формулирование диагноза, прогноз, ведение» 22 марта 2017 года пройдет ежегодная научно-практическая конференция «Неврологический больной в терапевтической практике. Ранняя диагностика, формулирование диагноза, прогноз, ведение».



Организаторы



Кафедра неврологии ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования» Минздрава России



Председатель



Левин Олег Семенович - д.м.н., профессор, заведующий кафедрой неврологии ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования» Минздрава России, руководитель Центра экстрапирамидных заболеваний, член Европейской Академии неврологии.



В программе конференции:



• Д.В. Артемьев «Неврологический осмотр для не-неврологов»

• О.В. Воробьева «Боль в спине как мультидисциплинарная проблема»

• М.А. Домашенко «Диагностические ошибки при инсульте»

• М.В. Замерград «Головокружение от головокружения»

• О.С. Левин «Неотложные состояния при болезни Паркинсона»

• Г.Р. Табеева «Мигрень»

• С.А. Айвазян «Ошибки в диагностике и лечении эпилепсии»

• Н.В. Федорова «Ранняя диагностика болезни Паркинсона»

• Е.Е. Васенина «Когнитивные нарушения при соматических заболеваниях»

• Е.В. Бриль «Неврологические осложнения сахарного диабета»

• Н.А. Скрипкина «Нарушение ходьбы»

• Т.К. Кулуа «Черепно – мозговая травма»

• Е.А. Ляшенко «Нарушение сна в терапевтической практике»

• А.И. Небожин «Боль в шее»

• О.А. Ганькина «Энцефалопатия Вернике»



Место проведения



г. Москва, 2-ой Боткинский проезд, д. 5, ГБУЗ ГКБ им. С.П. Боткина ДЗМ, корпус 22, 5 этаж



Регистрация и начало работы выставки в 09.00. Начало научной программы конференции в 10.00.



Заявка на оценку мероприятия отправлена в Координационный совет по развитию непрерывного медицинского и фармацевтического образования Минздрава России (



Предварительная регистрация: http://eecmedical.ru/event/registrationofparticipants/index.php?id=25



Подробная информация на сайте



Ключевые слова: 22 марта 2017 года пройдет ежегодная научно-практическая конференция «Неврологический больной в терапевтической практике. Ранняя диагностика, формулирование диагноза, прогноз, ведение».Кафедра неврологии ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования» Минздрава РоссииЛевин Олег Семенович - д.м.н., профессор, заведующий кафедрой неврологии ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования» Минздрава России, руководитель Центра экстрапирамидных заболеваний, член Европейской Академии неврологии.• Д.В. Артемьев «Неврологический осмотр для не-неврологов»• О.В. Воробьева «Боль в спине как мультидисциплинарная проблема»• М.А. Домашенко «Диагностические ошибки при инсульте»• М.В. Замерград «Головокружение от головокружения»• О.С. Левин «Неотложные состояния при болезни Паркинсона»• Г.Р. Табеева «Мигрень»• С.А. Айвазян «Ошибки в диагностике и лечении эпилепсии»• Н.В. Федорова «Ранняя диагностика болезни Паркинсона»• Е.Е. Васенина «Когнитивные нарушения при соматических заболеваниях»• Е.В. Бриль «Неврологические осложнения сахарного диабета»• Н.А. Скрипкина «Нарушение ходьбы»• Т.К. Кулуа «Черепно – мозговая травма»• Е.А. Ляшенко «Нарушение сна в терапевтической практике»• А.И. Небожин «Боль в шее»• О.А. Ганькина «Энцефалопатия Вернике»г. Москва, 2-ой Боткинский проезд, д. 5, ГБУЗ ГКБ им. С.П. Боткина ДЗМ, корпус 22, 5 этажЗаявка на оценку мероприятия отправлена в Координационный совет по развитию непрерывного медицинского и фармацевтического образования Минздрава России ( www.sovetnmo.ru) на сайте www.eecmedical.ru , по телефонам +7 (495) 592-06-59, +7 (916) 567-35-29. Технический организатор ИИСИ Медикал.Ключевые слова: анонс









Последние новости



Гомеопатические средства пользуются наибольшим спросом в столичном регионе В 2016 году более одной трети от всего объема проданной на территории РФ гомеопатии пришлось на столичный регион, причем 26,7% гомеопатических средств были приобретены жителями Москвы.

Carmat отозвала запрос на возобновление КИ кардиопротеза Компания Carmat приняла решение об отзыве заявки на возобновление испытаний искусственного сердца, заявив о необходимости сбора дополнительных данных, запрошенных контрольными органами Франции.

Средство для обратимой мужской контрацепции успешно прошло испытание на макаках Опубликованы результаты исследования Vasalgel на обезьянах. Авторы статьи отмечают, что в будущем экспериментальное средство может стать обратимой альтернативой вазэктомии.

Власти Китая рассчитывают на традиционную медицину в борьбе с ВИЧ Правительство Китая намерено в течение 5 лет обеспечить 90% ВИЧ-инфицированных пациентов антиретровирусной терапией и снизить на 4% вертикальную передачу вируса от матери ребенку.