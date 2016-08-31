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 Главная / Новости медицины и фармации

08.02.2017 09:05

Конференция «Неврологический больной в терапевтической практике. Ранняя диагностика, формулирование диагноза, прогноз, ведение»

22 марта 2017 года пройдет ежегодная научно-практическая конференция «Неврологический больной в терапевтической практике. Ранняя диагностика, формулирование диагноза, прогноз, ведение».

Организаторы

Кафедра неврологии ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования» Минздрава России

Председатель

Левин Олег Семенович - д.м.н., профессор, заведующий кафедрой неврологии ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования» Минздрава России, руководитель Центра экстрапирамидных заболеваний, член Европейской Академии неврологии.

В программе конференции:

• Д.В. Артемьев «Неврологический осмотр для не-неврологов»
• О.В. Воробьева «Боль в спине как мультидисциплинарная проблема»
• М.А. Домашенко «Диагностические ошибки при инсульте»
• М.В. Замерград «Головокружение от головокружения»
• О.С. Левин «Неотложные состояния при болезни Паркинсона»
• Г.Р. Табеева «Мигрень»
• С.А. Айвазян «Ошибки в диагностике и лечении эпилепсии»
• Н.В. Федорова «Ранняя диагностика болезни Паркинсона»
• Е.Е. Васенина «Когнитивные нарушения при соматических заболеваниях»
• Е.В. Бриль «Неврологические осложнения сахарного диабета»
• Н.А. Скрипкина «Нарушение ходьбы»
• Т.К. Кулуа «Черепно – мозговая травма»
• Е.А. Ляшенко «Нарушение сна в терапевтической практике»
• А.И. Небожин «Боль в шее»
• О.А. Ганькина «Энцефалопатия Вернике»

Место проведения

г. Москва, 2-ой Боткинский проезд, д. 5, ГБУЗ ГКБ им. С.П. Боткина ДЗМ, корпус 22, 5 этаж

Регистрация и начало работы выставки в 09.00. Начало научной программы конференции в 10.00.

Заявка на оценку мероприятия отправлена в Координационный совет по развитию непрерывного медицинского и фармацевтического образования Минздрава России (www.sovetnmo.ru).

Предварительная регистрация: http://eecmedical.ru/event/registrationofparticipants/index.php?id=25

Подробная информация на сайте www.eecmedical.ru, по телефонам +7 (495) 592-06-59, +7 (916) 567-35-29. Технический организатор ИИСИ Медикал.

Ключевые слова: анонс


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