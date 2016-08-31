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 Главная / Новости медицины и фармации

07.02.2017 09:05

Анонс конференции «Инфекционные заболевания. Современные подходы к диагностике и лечению»

20 апреля 2017 года состоится научно-практическая конференция «Инфекционные заболевания. Современные подходы к диагностике и лечению».

Организаторы

Главное медицинское управление Управления делами Президента Российской Федерации
ФГБУ ДПО "Центральная государственная медицинская академия" УД Президента РФ
ГБУЗ «Инфекционная клиническая больница №1 ДЗМ»

Председатель

Девяткин Андрей Викторович - профессор, доктор медицинских наук, главный врач ГБУЗ «Инфекционная клиническая больница №1 ДЗМ», главный внештатный специалист по инфекционным болезням Департамента здравоохранения города Москвы, профессор кафедры семейной медицины с курсом клинической лабораторной диагностики ФГБУ ДПО «Центральная государственная медицинская академия» УД Президента РФ.

В программе конференции:

- общие проблемы инфектологии;
- антивирусная терапия при ОРВИ;
- различные вопросы оказания медицинской помощи больным с вирусными гепатитами
- эпидемиология кишечных инфекций вирусной и бактериальной природы;
- современные методы диагностики и лечения кишечных инфекций;
- герпес-вирусная инфекция;
- актуальные вопросы ВИЧ-инфекции;
- паразитарные заболевания, нозокомиальные инфекции;
- новые средства в профилактике и лечении инфекционных заболеваний;
- применение антибиотиков в инфекционной патологии;
- интерфероны в практике лечения инфекционных заболеваний;
- инновационные технологии диагностики инфекционных заболеваний;
- иммунодиагностика, сыворотки диагностические, иммуноглобулины диагностические и лечебные в профилактике и лечении инфекционных заболеваний;
- диагностические препараты, тест-системы и микробиологические питательные среды в диагностике инфекционных заболеваний.

Место проведения уточняется

Регистрация и начало работы выставки в 09.00. Начало научной программы конференции в 10.00.

Предварительная регистрация: http://eecmedical.ru/event/registrationofparticipants/index.php?id=24

Подробная информация на сайте www.eecmedical.ru, по телефонам +7 (495) 592-06-59, +7 (916) 567-35-29. Технический организатор ИИСИ Медикал.

Ключевые слова: анонс


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