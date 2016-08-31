Анонс конференции «Инфекционные заболевания. Современные подходы к диагностике и лечению» 20 апреля 2017 года состоится научно-практическая конференция «Инфекционные заболевания. Современные подходы к диагностике и лечению».



Организаторы



Главное медицинское управление Управления делами Президента Российской Федерации

ФГБУ ДПО "Центральная государственная медицинская академия" УД Президента РФ

ГБУЗ «Инфекционная клиническая больница №1 ДЗМ»



Председатель



Девяткин Андрей Викторович - профессор, доктор медицинских наук, главный врач ГБУЗ «Инфекционная клиническая больница №1 ДЗМ», главный внештатный специалист по инфекционным болезням Департамента здравоохранения города Москвы, профессор кафедры семейной медицины с курсом клинической лабораторной диагностики ФГБУ ДПО «Центральная государственная медицинская академия» УД Президента РФ.



В программе конференции:



- общие проблемы инфектологии;

- антивирусная терапия при ОРВИ;

- различные вопросы оказания медицинской помощи больным с вирусными гепатитами

- эпидемиология кишечных инфекций вирусной и бактериальной природы;

- современные методы диагностики и лечения кишечных инфекций;

- герпес-вирусная инфекция;

- актуальные вопросы ВИЧ-инфекции;

- паразитарные заболевания, нозокомиальные инфекции;

- новые средства в профилактике и лечении инфекционных заболеваний;

- применение антибиотиков в инфекционной патологии;

- интерфероны в практике лечения инфекционных заболеваний;

- инновационные технологии диагностики инфекционных заболеваний;

- иммунодиагностика, сыворотки диагностические, иммуноглобулины диагностические и лечебные в профилактике и лечении инфекционных заболеваний;

- диагностические препараты, тест-системы и микробиологические питательные среды в диагностике инфекционных заболеваний.



Место проведения уточняется



Регистрация и начало работы выставки в 09.00. Начало научной программы конференции в 10.00.



Предварительная регистрация: http://eecmedical.ru/event/registrationofparticipants/index.php?id=24



Подробная информация на сайте



Ключевые слова: 20 апреля 2017 года состоится научно-практическая конференция «Инфекционные заболевания. Современные подходы к диагностике и лечению».Главное медицинское управление Управления делами Президента Российской ФедерацииФГБУ ДПО "Центральная государственная медицинская академия" УД Президента РФГБУЗ «Инфекционная клиническая больница №1 ДЗМ»- профессор, доктор медицинских наук, главный врач ГБУЗ «Инфекционная клиническая больница №1 ДЗМ», главный внештатный специалист по инфекционным болезням Департамента здравоохранения города Москвы, профессор кафедры семейной медицины с курсом клинической лабораторной диагностики ФГБУ ДПО «Центральная государственная медицинская академия» УД Президента РФ.- общие проблемы инфектологии;- антивирусная терапия при ОРВИ;- различные вопросы оказания медицинской помощи больным с вирусными гепатитами- эпидемиология кишечных инфекций вирусной и бактериальной природы;- современные методы диагностики и лечения кишечных инфекций;- герпес-вирусная инфекция;- актуальные вопросы ВИЧ-инфекции;- паразитарные заболевания, нозокомиальные инфекции;- новые средства в профилактике и лечении инфекционных заболеваний;- применение антибиотиков в инфекционной патологии;- интерфероны в практике лечения инфекционных заболеваний;- инновационные технологии диагностики инфекционных заболеваний;- иммунодиагностика, сыворотки диагностические, иммуноглобулины диагностические и лечебные в профилактике и лечении инфекционных заболеваний;- диагностические препараты, тест-системы и микробиологические питательные среды в диагностике инфекционных заболеваний.на сайте www.eecmedical.ru , по телефонам +7 (495) 592-06-59, +7 (916) 567-35-29. Технический организатор ИИСИ Медикал.Ключевые слова: анонс









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