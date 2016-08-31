«Практическая гастроэнтерология 2017» 10 февраля в Москве пройдет ежегодная научно-практическая конференция «Практическая гастроэнтерология 2017».



Организаторы



Главное медицинское управление Управления делами Президента Российской Федерации;

ФГБУ ДПО "Центральная государственная медицинская академия" УД Президента РФ



Председатель



Минушкин Олег Николаевич - заведующий кафедрой гастроэнтерологии ФГБУ ДПО "Центральная государственная медицинская академия" УД Президента РФ, вице-президент Российской гастроэнтерологической ассоциации, вице-президент по ЦФО Научного общества гастроэнтерологов России, профессор, доктор медицинских наук.



В программе конференции:



• Хроническая ишемическая болезнь органов пищеварения;

• Функциональная диспепсия;

• Синдром избыточного бактериального роста;

• Внешнесекреторной недостаточность поджелудочной железы;

• Жировая болезнь печени;

• Железодефицитная анемия;

• Хронический панкреатит;

• Состояние желудка при сахарном диабете;

• Постхолецистэктомный синдром;

• Синдром раздраженного кишечника;

• Фиброза печени;

• Хронический геморрой;

• Функциональные расстройства кишечника;

• Лекарственные поражения печени.



Место проведения



г. Москва, ул. Новый Арбат, 36/9, здание Правительства Москвы (ст. метро Краснопресненская, Баррикадная, Смоленская).



Регистрация и начало работы выставки в 09.00. Начало научной программы конференции в 10.00.



Заявка на оценку мероприятия отправлена в Координационный совет по развитию непрерывного медицинского и фармацевтического образования Минздрава России (www.sovetnmo.ru).



Предварительная регистрация: http://eecmedical.ru/event/registrationofparticipants/index.php?id=21



Подробная информация на сайте



Ключевые слова: 10 февраля в Москве пройдет ежегодная научно-практическая конференция «Практическая гастроэнтерология 2017».Главное медицинское управление Управления делами Президента Российской Федерации;ФГБУ ДПО "Центральная государственная медицинская академия" УД Президента РФМинушкин Олег Николаевич - заведующий кафедрой гастроэнтерологии ФГБУ ДПО "Центральная государственная медицинская академия" УД Президента РФ, вице-президент Российской гастроэнтерологической ассоциации, вице-президент по ЦФО Научного общества гастроэнтерологов России, профессор, доктор медицинских наук.• Хроническая ишемическая болезнь органов пищеварения;• Функциональная диспепсия;• Синдром избыточного бактериального роста;• Внешнесекреторной недостаточность поджелудочной железы;• Жировая болезнь печени;• Железодефицитная анемия;• Хронический панкреатит;• Состояние желудка при сахарном диабете;• Постхолецистэктомный синдром;• Синдром раздраженного кишечника;• Фиброза печени;• Хронический геморрой;• Функциональные расстройства кишечника;• Лекарственные поражения печени.г. Москва, ул. Новый Арбат, 36/9, здание Правительства Москвы (ст. метро Краснопресненская, Баррикадная, Смоленская).на сайте www.eecmedical.ru , по телефонам +7 (495) 592-06-59, +7 (916) 567-35-29. Технический организатор ООО «ИИСИ Медикал».Ключевые слова: анонс









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