«Фармимэкс» совместно с Octapharma построят завод в Рязанской области Российская компания «Фармимэкс» договорилась со шведской Octapharma об инвестициях 6 млрд рублей в организацию на территории Рязанской области производственной площадки по выпуску препаратов на основе плазмы крови, пишет



Ожидается, что строительство завода начнется в 2017 году. Ввод предприятия на полную мощность запланирован на 2022 год. На заводе будет осуществляться полный цикл производства следующих лекарственных средств: человеческого фактора Виллебранда/концентрат фактора VIII, человеческого фактора VIII, стабилизированного фактором Виллебранда, концентрата человеческого фактора IX, иммуноглобулина 5%, иммуноглобулина 10%, раствора человеческого альбумина и концентрата человеческого протромбинового комплекса по технологиям Octapharma.



Доля указанных лекарств на российском рынке после реализации проекта будет составлять от 30 до 100% в зависимости от препарата. Проектом предусматривается также создание восьми центров сбора плазмы крови и модернизацию существующих станций переливания крови мощностью 600 тонн плазмы в год.



Ключевые слова: Octapharma, импортозамещение Российская компания «Фармимэкс» договорилась со шведской Octapharma об инвестициях 6 млрд рублей в организацию на территории Рязанской области производственной площадки по выпуску препаратов на основе плазмы крови, пишет The Pharma Letter Ожидается, что строительство завода начнется в 2017 году. Ввод предприятия на полную мощность запланирован на 2022 год. На заводе будет осуществляться полный цикл производства следующих лекарственных средств: человеческого фактора Виллебранда/концентрат фактора VIII, человеческого фактора VIII, стабилизированного фактором Виллебранда, концентрата человеческого фактора IX, иммуноглобулина 5%, иммуноглобулина 10%, раствора человеческого альбумина и концентрата человеческого протромбинового комплекса по технологиям Octapharma.Доля указанных лекарств на российском рынке после реализации проекта будет составлять от 30 до 100% в зависимости от препарата. Проектом предусматривается также создание восьми центров сбора плазмы крови и модернизацию существующих станций переливания крови мощностью 600 тонн плазмы в год.Ключевые слова: Фармимэкс









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