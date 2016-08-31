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 Главная / Новости медицины и фармации

06.02.2017 12:52

Совфед выступил за распространение программы «Земский фельдшер» на всю Россию

Совет Федерации предложил реализовывать программу «Земский фельдшер» на территории всей страны, информирует РИА Новости. По словам спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко, это позволит пополнить сельское здравоохранение специалистами со средним медицинским образованием.

Матвиенко отметила, что реализация аналогичной программы «Земский доктор» позволила за пять лет привлечь к работе в сельской местности и рабочих поселках более 22 тыс. врачей.

«К сожалению, надо признать, что немалый урон сельской медицине нанесла непродуманная, так называемая, оптимизация учреждений здравоохранения. Планировалось повысить качество медицинской помощи, а получилось, что многие люди лишились ее вовсе», — добавила парламентарий.

Сегодня ситуация меняется: на селе восстанавливается медицинская инфраструктура, строятся новые медицинские учреждения, в ряде регионов налажено производство быстровозводимых модульных фельдшерско-акушерских пунктов и амбулаторий для сельских врачей, которые являются для них и рабочим местом, и домом, рассказала Матвиенко.

Программа финансовой поддержки молодых фельдшеров, устроившихся на работу в сельской местности, была впервые запущена в Новосибирской области в 2015 году. В рамках программы каждому специалисту в возрасте до 35 лет, готовому уехать работать в село фельдшером на пять лет, выделяются подъемные в размере 500 тыс. рублей. Программа рассчитана на три года — с 2015 до 2018.

Ключевые слова: Земский фельдшер, Совет Федерации


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