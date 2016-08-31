МЕДСИ включается в риск-шеринг

06.02.2017 12:50
|Новости медицины портала Remedium.ru - самая актуальная информация о рынке лекарств и медицинского обеспечения
|
Вход на сайт
Вакансии
31.08.2016
КЦ "Выбор" Химик-аналитик ОКК
Поиск лекарств
|
Главная / Новости медицины и фармации
06.02.2017 12:50
МЕДСИ включается в риск-шерингГруппа компаний «Медси» - первая среди частных медицинских компаний - на базе своих клиник планирует реализовать пилотный проект по риск-шерингу. В качестве целевого направления будут выбраны препараты для лечения гепатита С.
Risk-sharing, или соглашение о разделении рисков - это модель обеспечения лекарственными средствами, когда государство закупает препараты у фармкомпаний на определенных условиях. В частности, оплата контракта фармацевтической компании на закупку лекарств производится только по факту успешного излечения пациента.
Проект риск-шеринга стартует в клиниках МЕДСИ в феврале этого года. В настоящее время идет набор групп пациентов. В лечении больных с гепатитом С будут задействованы только высокоэффективные препараты. Безынтерфероновая противовирусная терапия будет осуществляться в амбулаторных условиях, на базе Клинико-диагностического центра МЕДСИ на Красной Пресне и Клиники на Солянке. В дальнейшем планируется модель риск-шеринга экстраполировать на все активы компании. Суть схемы лечения такова, что пациенты, принимающие участие в данном проекте, в течение 12-ти недель проходят курс терапии и по результатам оценки эффективности лечения оплачивают его только в случае успешного результата. Если факта излечения пациента не было, ему компенсируется стоимость лекарственных препаратов.
На сегодня в России на территории Московской области уже имеется успешный опыт организации системы борьбы с гепатитом в рамках программы обязательного медицинского страхования, в основе которого модель риск-шеринга. В 2017 году в России стартуют проекты по риск-шерингу в Москве, Московской области и Калужской области.
«Пилотный проект для нескольких регионов находится еще в стадии обсуждения. Но у нас уже есть успешный опыт внедрения схемы risk-sharing на территории Московской области. Сотни пациентов в Подмосковье, больных гепатитом С, получают противовирусную терапию на базе дневных стационаров в рамках программы ОМС. В марте уже будут первые пациенты по программе risk-sharing для оценки устойчивого вирусологического эффекта, и тогда начнутся расчеты с двумя компаниями-партнерами», - отметил медицинский директор АО «Группа компаний «Медси», к.м.н., главный гепатолог Министерства здравоохранения Московской области Павел Богомолов.
Договоры с фармацевтическими компаниями, принимающими участие в проекте риск-шеринга в рамках МЕДСИ, заключены с отсрочкой платежа до 180 дней. При этом в качестве условия прописывается излечение от заболевания, что будет являться основанием для выплаты.
«Риск-шеринг - это часть глобальной программы изменения парадигмы оказания медицинской помощи, когда оплата осуществляется не за процесс, а за результат. Поэтому ясно, что производители и продавцы неэффективных препаратов никогда в risk-sharing не войдут – тогда они получили бы убыток. Но для поставщиков эффективных препаратов это - возможность их продвижения. Сегодня зарегистрированы препараты с высокой эффективностью, позволяющие излечивать пациентов от гепатита С за 12 недель противовирусной терапии. Поэтому фармбизнес напрямую заинтересован в увеличении количества пациентов за счет высокой эффективности того или иного препарата по результатам лечения.
Для России risk-sharing - это очевидная возможность сократить путь между появлением нового препарата на рынке и его реальным внедрением», - считает Павел Богомолов. По его словам, медицина должна сместить вектор в сторону ориентации на эффективный результат лечения пациентов.
Учитывая, что лечение одного больного гепатитом С, в зависимости от вида терапии, достигает 840 тысяч рублей, введение модели риск-шеринга позволит медицинским организациям значительно увеличить доступность противовирусного лечения для пациентов с хроническим гепатитом С, обеспечить выбор максимально эффективных схем терапии, а для фармкомпаний станет стимулом эффективной работы.
Ключевые слова: МЕДСИ, риск-шеринг
Последние новости
|
Мероприятия
Подписка
Подписка
Реклама
Для смартфона
Читайте новости и статьи в своем смартфоне или планшете.