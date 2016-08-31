Комиссия РАН признала гомеопатию лженаукой Комиссия по борьбе с лженаукой при президиуме Российской академии наук (РАН) подготовила меморандум «О лженаучности гомеопатии», пишет



В подготовленном в РАН документе говорится, что лечение сверхмалыми дозами гомеопатических средств не имеет научных основ. «Объяснения механизмов предполагаемого действия гомеопатии противоречат известным химическим, физическим и биологическим законам, а убедительные экспериментальные подтверждения ее эффективности отсутствуют»,— сообщается в меморандуме комиссии при президиуме РАН по борьбе с лженаукой (текст есть в распоряжении редакции «КоммерсантЪ»).



В документе поясняется, что гомеопатия существует более 200 лет, попытки подвести под нее теоретическую базу предпринимались неоднократно, но все они, включая клинические исследования, были безуспешными. В меморандуме РАН говорится, что принципы гомеопатии являются умозрительными догмами, восходящими к протонаучному этапу развития физиологии и медицины.



В прошлом году Федеральная торговая комиссия США



Ключевые слова: РАН Комиссия по борьбе с лженаукой при президиуме Российской академии наук (РАН) подготовила меморандум «О лженаучности гомеопатии», пишет «КоммерсантЪ» . Члены комиссии рекомендовали Минздраву изъять все гомеопатические средства из бюджетных клиник, также ученые призвали антимонопольную службу защитить граждан от недостоверной рекламы о наличии у таких препаратов «лечебных свойств». Кроме того, аптекам рекомендуется не выкладывать гомеопатию вместе с традиционными лекарствами, а провизорам — перестать их рекомендовать потребителям. В Минздраве пообещали ответить на доводы меморандума после того, как он поступит в распоряжение ведомства.В подготовленном в РАН документе говорится, что лечение сверхмалыми дозами гомеопатических средств не имеет научных основ. «Объяснения механизмов предполагаемого действия гомеопатии противоречат известным химическим, физическим и биологическим законам, а убедительные экспериментальные подтверждения ее эффективности отсутствуют»,— сообщается в меморандуме комиссии при президиуме РАН по борьбе с лженаукой (текст есть в распоряжении редакции «КоммерсантЪ»).В документе поясняется, что гомеопатия существует более 200 лет, попытки подвести под нее теоретическую базу предпринимались неоднократно, но все они, включая клинические исследования, были безуспешными. В меморандуме РАН говорится, что принципы гомеопатии являются умозрительными догмами, восходящими к протонаучному этапу развития физиологии и медицины.В прошлом году Федеральная торговая комиссия США обязала производителей гомеопатических средств предоставлять доказательства безопасности и эффективности своей продукции наряду с производителями обычных лекарственных препаратов. В случае отказа в предоставлении данных доказательств, производители гомеопатии должны указывать на упаковках, что заявляемые свойства препарата базируются на теориях, сформулированных в XVIII веке и не поддерживаемых большинством современных медицинских экспертов.Ключевые слова: гомеопатия









Последние новости



Комиссия РАН признала гомеопатию лженаукой По словам ученых, гомеопатия существует более 200 лет, попытки подвести под нее теоретическую базу предпринимались неоднократно, но все они, включая клинические исследования, были безуспешными.

Описан механизм гепатотоксичности парацетамола В настоящее время парацетамол является основной причиной развития печеночной недостаточности среди жителей Европы.

Минздраву придется наказать виновных в недостаточном обеспечении пациентов обезболивающими Ольга Голодец поручила Минздраву принять меры в отношении виновных, допустивших нарушения в обеспечении пациентов обезболивающими, а также установить контроль за назначением обезболивающих препаратов онкологическим больным.

НПВС при ОРВИ повышает риск инфаркта в среднем в 3,4 раза В Journal of Infectious Diseases опубликована работа ученых, проанализировавших зависимость риска инфаркта миокарда от применения НПВС при простудных заболеваниях.