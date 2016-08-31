Комиссия РАН признала гомеопатию лженаукой

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Главная / Новости медицины и фармации
06.02.2017 11:37
Комиссия РАН признала гомеопатию лженаукойКомиссия по борьбе с лженаукой при президиуме Российской академии наук (РАН) подготовила меморандум «О лженаучности гомеопатии», пишет «КоммерсантЪ». Члены комиссии рекомендовали Минздраву изъять все гомеопатические средства из бюджетных клиник, также ученые призвали антимонопольную службу защитить граждан от недостоверной рекламы о наличии у таких препаратов «лечебных свойств». Кроме того, аптекам рекомендуется не выкладывать гомеопатию вместе с традиционными лекарствами, а провизорам — перестать их рекомендовать потребителям. В Минздраве пообещали ответить на доводы меморандума после того, как он поступит в распоряжение ведомства.
В подготовленном в РАН документе говорится, что лечение сверхмалыми дозами гомеопатических средств не имеет научных основ. «Объяснения механизмов предполагаемого действия гомеопатии противоречат известным химическим, физическим и биологическим законам, а убедительные экспериментальные подтверждения ее эффективности отсутствуют»,— сообщается в меморандуме комиссии при президиуме РАН по борьбе с лженаукой (текст есть в распоряжении редакции «КоммерсантЪ»).
В документе поясняется, что гомеопатия существует более 200 лет, попытки подвести под нее теоретическую базу предпринимались неоднократно, но все они, включая клинические исследования, были безуспешными. В меморандуме РАН говорится, что принципы гомеопатии являются умозрительными догмами, восходящими к протонаучному этапу развития физиологии и медицины.
В прошлом году Федеральная торговая комиссия США обязала производителей гомеопатических средств предоставлять доказательства безопасности и эффективности своей продукции наряду с производителями обычных лекарственных препаратов. В случае отказа в предоставлении данных доказательств, производители гомеопатии должны указывать на упаковках, что заявляемые свойства препарата базируются на теориях, сформулированных в XVIII веке и не поддерживаемых большинством современных медицинских экспертов.
Ключевые слова: гомеопатия, РАН
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