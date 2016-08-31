Описан механизм гепатотоксичности парацетамола

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Главная / Новости медицины и фармации
03.02.2017 17:23
Описан механизм гепатотоксичности парацетамолаУченые из Эдинбургского университета описали механизм разрушающего воздействия парацетамола на клетки печени. Результаты их работы позволяют понять, как именно реагирует орган на превышение дозировки популярного препарата, говорится в материале, опубликованном на портале ScienceDaily.
В настоящее время парацетамол является основной причиной развития печеночной недостаточности среди жителей Европы. Чтобы понять причину такого разрушающего действия парацетамола на клетки печени, авторы работы провели ряд экспериментов с тканями печени мышей.
Ученые обнаружили, что парацетамол повреждает так называемое плотное соединение между смежными клетками, при котором клеточные мембраны максимально сближены, а межмембранное пространство отсутствует. При нарушении данного вида межклеточного соединения повреждается структура тканей печени, клетки не могут нормально функционировать и погибают.
Подобный характер повреждения тканей печени был уже замечен при развитии гепатита, цирроза и рака печени, однако до настоящего времени не связывался с проявлениями токсичности парацетамола.
Авторы работы намерены продолжить свои эксперименты уже с тканями печени человека. Они надеются, что результаты их работ позволят разработать методы нейтрализации разрушающего воздействия парацетамола.
Ключевые слова: парацетамол, печень, гепатотоксичность
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