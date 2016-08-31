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 Главная / Новости медицины и фармации

03.02.2017 17:23

Описан механизм гепатотоксичности парацетамола

Ученые из Эдинбургского университета описали механизм разрушающего воздействия парацетамола на клетки печени. Результаты их работы позволяют понять, как именно реагирует орган на превышение дозировки популярного препарата, говорится в материале, опубликованном на портале ScienceDaily.

В настоящее время парацетамол является основной причиной развития печеночной недостаточности среди жителей Европы. Чтобы понять причину такого разрушающего действия парацетамола на клетки печени, авторы работы провели ряд экспериментов с тканями печени мышей.

Ученые обнаружили, что парацетамол повреждает так называемое плотное соединение между смежными клетками, при котором клеточные мембраны максимально сближены, а межмембранное пространство отсутствует. При нарушении данного вида межклеточного соединения повреждается структура тканей печени, клетки не могут нормально функционировать и погибают.

Подобный характер повреждения тканей печени был уже замечен при развитии гепатита, цирроза и рака печени, однако до настоящего времени не связывался с проявлениями токсичности парацетамола.

Авторы работы намерены продолжить свои эксперименты уже с тканями печени человека. Они надеются, что результаты их работ позволят разработать методы нейтрализации разрушающего воздействия парацетамола.

Ключевые слова: парацетамол, печень, гепатотоксичность


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